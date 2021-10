Guida Astrologica per cuori infranti: l’amore è nelle stelle? Intervista

E se l'amore fosse tutto una questione di stelle? Dal 27 Ottobre arriva la nuova serie Netflix 'Guida Astrologica per cuori infranti'

Dal 27 Ottobre arriva su Netflix una nuova e divertente serie tv: Guida astrologica per cuori infranti. Tratta dall’omonimo romanzo di successo di Silvia Zucca, vede alla regia Bindu De Stoppani e Michela Andreozzi. Nel cast Claudia Gusmano, Lorenzo Adorni e Michele Rosiello.

LEGGI ANCHE:– Tim Burton «Mi identifico con ogni mio personaggio». Intervista sul Red Carpet del RomaFF16

Problemi d’amore? La soluzione potrebbe essere nelle stelle! Guida astrologica per cuori infranti

Amicizia, romanticismo, carriera, incontri surreali e vicende tragicomiche sono solo alcuni degli ingredienti di questa moderna commedia romantica che segue le vicende della protagonista Alice, alla ricerca del grande amore e della realizzazione lavorativa. L’incontro-rivelazione con l’amico Tio farà entrare l’astrologia nella sua vita e la spingerà a lasciarsi guidare dalle stelle, portandola sempre più vicino al concretizzarsi dei suoi desideri.

GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI (L to R) CLAUDIA GUSMANO as ALICE in episode 102 of GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI Cr. LUCIA IUORIO/NETFLIX © 2021

Guida Astrologica per cuori infranti: l’amore è nelle stelle? Intervista

Abbiamo incontrato virtualmente i due protagonisti Claudia Gusmano e Lorenzo Adorni, che nella serie interpretano Alice e Tio. Lavorare su questi personaggi gli ha in qualche modo resi cintura nera di astrologia, ma come ci racconta Claudia, non si parla solo di questo.

“Sicuramente adesso ho una formazione incredibile rispetto a prima! Anche perché negli ultimi mesi ha avuto un’importanza notevole nella mia vita negli ultimi mesi. Mi ha aiutata a scoprire tantissime cose, ma ci tengo a dire che abbiamo ancora parlato di essere umani a prescindere dai loro segni zodiacali. Ne vale sempre la pena fermarsi ad osservare e ad ascoltare qualcuno a prescindere dal segno cui appartiene.” Claudia Gusmano

Parole condivise dal suo compagno di avventura sul set, Lorenzo, che ammette di aver scoperto grazie alla serie aspetti dell’astrologia che non immaginava.

“Ho scoperto un mondo di consapevolezze, di cui non ero a conoscenza; è stato curioso scoprire che l’astrologia è un argomento molto più complesso di quello che non si pensi nella cultura pop. Non è una scienza, come giustamente ha detto Claudia, ma è una forma di studio per una nuova consapevolezza”. Lorenzo Adorni

E dei loro personaggi, cosa hanno amato? Scopritelo nella nostra intervista! L’appuntamento con Guida Astrologica per cuori infranti è dal 27 Ottobre su Netflix.

Cast e personaggi:

Claudia Gusmano (Alice), Lorenzo Adorni (Tio) e Michele Rosiello (Davide).

Alberto Paradossi (Carlo Barresi), Lucrezia Bertini (Cristina Chioatto), Fausto Sciarappa (Enrico Crippa), Emanuela Grimalda (Marlin de Rose), Esther Elisha (Paola Costa), Francesco Arca (Alejandro), Alberto Boubakar Malanchino (Andrea Magni), Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato), Maria Amelia Monti (Ada Bassi), Bebo Storti (Guido Bassi) e Euridice Axen (Barbara Buchneim).

Crediti foto@Ufficio stampa Netflix