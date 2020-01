Criminal Minds Ultima Stagione: dal 31 gennaio su Fox Crime

Dal 31 Gennaio su Fox Crime 10 puntate per salutare Criminal Minds, giunto alla sua ultima stagione. Era il 2006 quando debuttò in Italia

Dopo 15 anni di casi risolti, è arrivato il momento dei saluti e del gran finale di una delle serie di più grande successo: Criminal Minds. L’ultima stagione andrà in onda dal 31 Gennaio in prima assoluta su Fox Crime (canale 116 di Sky).

Nato dalla mente di Jeff Davis nel 2005 e giunta in Italia dal 2006, ci ha tenuto compagnia con 324 episodi e più di 270 ore di programmazione. Ma come tutte le serie che si rispettino, è giunto il momento di congedarsi. Così quella che andrà in onda su Fox Crime sarà dunque l’ultima stagione che vedrà protagonista la speciale squadra dell’FBI la BAU Behavioral Anlysis Unit.

10 le puntate per dirsi addio, in cui David Rossi (Joe Mantegna) proseguirà la caccia all’uomo de ‘il camaleonte’ Everett Lynch (Michael Mosley), così soprannominato per la sua straordinaria capacità di cancellare le sue tracce, mimetizzarsi e per la sua sopraffina intelligenza. Nonostante queste eccellenti qualità, Lynch resta pur sempre un serial killer che odia le donne e di cui se ne approfitta. Riusciranno Matthew Gray Gubler, Kirsten Vangsness, A.J. Cook e Joe Mantegna a catturare anche quest’ultimo psicopatico?

Per scoprirlo non resta che seguire Criminal Minds ultima stagione alle 21.05 su Fox Crime, da venerdì 31 Gennaio.

Un piccolo ripasso

I componenti della squadra sono profilers: agenti il cui compito è quello di tracciare il profilo psicologico e comportamentale di soggetti criminali conosciuti o meno. Il loro obiettivo è aiutare la polizia nella catturare del soggetto in questione.

La sede centrale si trova a Qunatico, in Virginia e grazie al jet privato possono spostarsi con facilità anche sulla lunga distanza.

Ogni agente è specializzato in diversi settori e durante l’indagine ognuno ha un compito diverso.

Segno distintivo della serie: alla fine di ogni puntata, uno dei protagonisti cita un aforisma riguardante un particolare momento della puntata stessa.

La serie è stata scritta con l’aiuto di un ex agente dell’agenzia, traendo ispirazione dal ricco archivio compilato in 35 anni dai profiler americani.

