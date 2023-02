Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 febbraio

Cosa fare a Roma nel primo weekend di febbraio? Ecco 5 dei tanti eventi organizzati nella Capitale: tutti i dettagli

Non avete ancora deciso come trascorrere il primo weekend di febbraio a Roma? Sono tante le iniziative organizzate nella Capitale dove non mancano eventi culturali e tradizionali. Tra tutti sono 5 gli appuntamenti da non perdere: ecco tutti i dettagli al riguardo.

Weekend a Roma: cosa fare nel primo fine settimana di febbraio

Gli eventi che vi proponiamo in questo articolo sono solo alcuni dei tanti presenti a Roma e sono:

Il Carnevale del Luneur Park . Nel Giardino delle Meraviglie fatine, un mago strampalato e tanti altri personaggi sono pronti a giocare con grandi e piccini. L’appuntamento è per ogni sabato e domenica di febbraio, dalle 10:00 alle 18:00 .

. Nel Giardino delle Meraviglie fatine, un mago strampalato e tanti altri personaggi sono pronti a giocare con grandi e piccini. . Nei pressi di Piazza Venezia vi aspetta una mostra gratuita di Moreno Maggi che ha raggruppato tutte le foto della città eterna scattate durante il 2020 nei mesi del lockdown. In questo modo, sarà possibile ammirare ancora di più la bellezza della Capitale da un altro punto di vista, vivendo un’esperienza suggestiva e surreale.

vi aspetta una di Moreno Maggi che ha raggruppato tutte le foto della città eterna scattate durante il 2020 nei mesi del lockdown. In questo modo, sarà possibile ammirare ancora di più la bellezza della Capitale da un altro punto di vista, vivendo un’esperienza suggestiva e surreale. In piazza Re di Roma da giovedì 2 a domenica 5 febbraio 2023 avrà luogo il Puro Cioccolato Festival con maestri cioccolatieri d’Italia e del mondo, artisti del cioccolato, degustazioni di tutte le tipologie di cioccolato, dolci tipici al cioccolato, tutti i gusti e tipologie di cioccolata calda.

con maestri cioccolatieri d’Italia e del mondo, artisti del cioccolato, degustazioni di tutte le tipologie di cioccolato, dolci tipici al cioccolato, tutti i gusti e tipologie di cioccolata calda. Ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gratuitamente diversi musei e mostre della Capitale. L’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovraintendenza Capitolina ai beni culturali dà la possibilità di entrare gratuitamente i Musei Capitolini, Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia, Galleria d’Arte Moderna, Museo Civico di Zoologia, Serra Moresca di Villa Torlonia, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Baracco, Museo Napoleonico, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Villa di Massenzio, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura . Inoltre sono aperte diverse aree archeologiche capitoline come il Circo Massimo e i Fori Imperiali.

. Inoltre sono aperte diverse aree archeologiche capitoline come il Circo Massimo e i Fori Imperiali. SUPERMAGIC INCANTESIMI torna al Teatro Brancaccio dal 2 al 12 febbraio 2023. Prestigiatori, illusionisti, manipolatori e mentalisti tra i più famosi al mondo daranno vita ad uno spettacolo senza precedenti.

Scegliete l’evento che più vi soddisfa, Roma non smette mai di stupirvi! Buon weekend.

FOTO: SHUTTERSTOCK