Un nuovo mese è alle porte. Nonostante le temperature non siano ancora completamente estive, è in arrivo la stagione più calda dell’anno e il primo weekend di giugno sta per cominciare. Cosa fare il 1° e il 2 giugno a Roma e dintorni? Di seguito tanti consigli su eventi e appuntamenti da non perdere.

Weekend a Roma: cosa fare il 1° e 2 giugno

Ecco alcuni degli eventi per il 1° e il 2 giugno, il primo weekend del mese:

2 Giugno, sorvolo delle Frecce Tricolori . Intorno alle 9,15/9,30 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affiancato dalle più alte cariche Istituzionali, omaggerà l’Altare della Patria depositando la corona d’alloro con il nastro tricolore. A seguire, ci sarà il sorvolo delle Frecce tricolori sui cieli della Capitale. Le frecce passeranno sopra l’Altare della Patria per due volte intorno alle 9,30 appunto. Un altro passaggio sarà effettuato al termine della parata, quindi intorno alle 12,00, salvo cambiamenti di programma. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Uno, con un’edizione straordinaria del Tg1 a partire dalle 9.

Musei Gratis come ogni primo weekend del mese.

come ogni primo weekend del mese. Rino Gaetano Day al Testaccio Estate, Città dell’Altra Economia, il 2 giugno 2024. Il tradizionale concertone che omaggia il grande cantautore a 43 anni dalla scomparsa, per immergersi nella forza della sua musica.

This is Wonderland – Pinocchio : dal 31 maggio al 30 settembre 2024 al Giardino delle Cascate nasce un nuovo percorso espositivo che condurrà gli spettatori in un universo di luci e di emozioni vivide. Aperto tutti i giorni dalle 18.00 – 01:00 (Ultimo ingresso 23:45). L’accesso all’evento avviene con ingressi scaglionati ogni 15 minuti. Inoltre la permanenza è illimitata.

: dal 31 maggio al 30 settembre 2024 al Giardino delle Cascate nasce un nuovo percorso espositivo che condurrà gli spettatori in un universo di luci e di emozioni vivide. Aperto tutti i giorni dalle 18.00 – 01:00 (Ultimo ingresso 23:45). L’accesso all’evento avviene con ingressi scaglionati ogni 15 minuti. Inoltre la permanenza è illimitata. Festa del 2 Giugno a Percile con degustazione di carne e vino.

