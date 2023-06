Weekend a Roma, cosa fare il 17 e il 18 giugno 2023? Tutti gli eventi previsti nella Capitale: scopriamo i dettagli

Cosa fare nel weekend del 17 e 18 giugno 2023 a Roma? Nonostante le alte temperature non mancheranno eventi e iniziative organizzati nella Capitale e nei dintorni. Grandi e piccini potranno godere non solo della bellezza della città eterna, ma anche della sua storia, cultura e tradizione culinaria. Scopriamo alcuni degli appuntamenti da non perdere.

LEGGI ANCHE:–Solstizio d’estate: l’effetto astronomico da vedere al Pantheon il 21 Giugno

Weekend a Roma, 17 e 18 giugno 2023: gli eventi più gettonati

Ecco i 5 degli eventi previsti per il weekend a Roma:

La Roma di Alberto Sordi : a partire da giovedì 15 giugno, giorno in cui Alberto Sordi avrebbe compiuto 103 anni, è iniziata la rassegna cinematografica a lui dedicata e che la Fondazione Museo Alberto Sordi ha organizzato nel ventennale della sua scomparsa. La retrospettiva dal titolo La Roma di Alberto Sordi, curata da Luca Verdone, si svolgerà fino al 25 giugno ed è composta da 9 titoli che saranno proiettati in modo gratuito in un’arena all’aperto di 150 posti. La location scelta è la villa a Caracalla, in particolare i suoi giardini. Lì dove l’artista ha vissuto fino al giorno della sua scomparsa.

: a partire da giovedì 15 giugno, giorno in cui Alberto Sordi avrebbe compiuto 103 anni, è iniziata la rassegna cinematografica a lui dedicata e che la Fondazione Museo Alberto Sordi ha organizzato nel ventennale della sua scomparsa. La retrospettiva dal titolo La Roma di Alberto Sordi, curata da Luca Verdone, si svolgerà fino al 25 giugno ed è composta da 9 titoli che saranno proiettati in modo gratuito in un’arena all’aperto di 150 posti. La location scelta è la villa a Caracalla, in particolare i suoi giardini. Lì dove l’artista ha vissuto fino al giorno della sua scomparsa. Notte Bianca all’Eur si svolgerà il 17 giugno 2023 e sono previste diverse iniziative culturali, sportive e artistiche, che avranno come palcoscenico la scalinata della Basilica dei Santi Pietro e Paolo; Viale Europa e Viale America si trasformeranno in un meraviglioso cammino tra luci, colori ed emozioni.

(KIKA)

Apertura del Giardino dell’Uccelliera : fino al 4 agosto i visitatori potranno godersi la bellezza dello splendido giardino seicentesco dell’Uccelliera, tipico esempio di giardino romano, realizzato per volere di Scipione Borghese nei primi anni del XVII secolo, nonostante i numerosi rimaneggiamenti subiti nel tempo ha conservato l’impianto originario.

: fino al 4 agosto i visitatori potranno godersi la bellezza dello splendido giardino seicentesco dell’Uccelliera, tipico esempio di giardino romano, realizzato per volere di Scipione Borghese nei primi anni del XVII secolo, nonostante i numerosi rimaneggiamenti subiti nel tempo ha conservato l’impianto originario. Festa delle ortensie : dal 16 al 18 giugno, l’elegante viale Colesanti, con gli alti platani centenari e le aiuole di ortensie farà da cornice alla 25esima edizione manifestazione dedicata a questa pianta, che tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate raggiunge il massimo della sua fioritura.

: dal 16 al 18 giugno, l’elegante viale Colesanti, con gli alti platani centenari e le aiuole di ortensie farà da cornice alla 25esima edizione manifestazione dedicata a questa pianta, che tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate raggiunge il massimo della sua fioritura. La festa della Lavanda: dopo il primo weekend che ha riscontrato un ottimo successo, la festa tornerà il 17, 18, 24, 25 giugno. E’ la prima edizione che si svolge a Roma.

Questi sono solo alcuni degli eventi romani, l’estate è appena iniziata e sono tanti gli appuntamenti che vi aspettano!

FOTO: SHUTTERSTOCK E @KIKAPRESS