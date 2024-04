L’edizione 2024 si tiene al Circo Massimo che, con la sua suggestiva cornice storica, fornirà un palcoscenico spettacolare

A causa dei lavori di rifacimento che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025, l’edizione 2024 si tiene al Circo Massimo che, con la sua suggestiva cornice storica, fornirà un palcoscenico spettacolare per celebrare il lavoro e i diritti dei lavoratori mettendo al centro i temi sociali e la musica attuale.

Concerto 1 Maggio 2024, gli artisti

Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta E Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

Gli artisti che si esibiranno durante l’opening sono: Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis, oltre ai tre finalisti del contest 1MNext dedicato agli artisti emergenti, ovvero Atarde, Giglio, Moonari. Durante l’evento sarà scelto il vincitore del contest.

1 Maggio, trasporto pubblico

Orario festivo potenziato per permettere agli spettatori del Concertone del Circo Massimo di recarsi all’evento con la rete di trasporto pubblico.



RETE METRO

Sospesi i lavori di rinnovo dei binari sulla metro e sull’intera rete metro – A, B/B1 e C e ultime corse dai capolinea alle ore 1.30



RETE BUS

Normale orario della domenica con possibili modifiche di percorso nella zona del Circo Massimo