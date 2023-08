Siete a Roma nel fine settimana e non avete ancora deciso cosa fare? Ecco alcuni eventi da non perdere per questo primo weekend di agosto

Sta per iniziare un nuovo weekend, il primo di agosto. Qualcuno è già partito per le vacanze, qualcun altro si sta preparando e c’è chi, invece, resta in città. Dunque, cosa fare in questo fine settimana estivo a Roma? Ecco alcuni eventi che potrebbero fare al caso vostro.

Cosa fare nel primo weekend di agosto a Roma

Tra gli appuntamenti di questo primo weekend di agosto a Roma, da non perdere sono:

Rievocazione storica del Miracolo della Neve : il 5 agosto dalle 21.00 alle 24.00, in Piazza di Santa Maria Maggiore a Roma, andrà in scena il grande evento il “Miracolo di Roma”, giunto alla sua 40sima edizione, l’annuale rievocazione storica del Miracolo della Madonna della Neve (5 Agosto 358 d.C. – 5 Agosto 2023), con un ricco programma di musica e spettacolo altamente suggestivo, progetto dell’architetto Cesare Esposito e grazie a Spazio Mecenate.

: il 5 agosto dalle 21.00 alle 24.00, in Piazza di Santa Maria Maggiore a Roma, andrà in scena il grande evento il “Miracolo di Roma”, giunto alla sua 40sima edizione, l’annuale rievocazione storica del Miracolo della Madonna della Neve (5 Agosto 358 d.C. – 5 Agosto 2023), con un ricco programma di musica e spettacolo altamente suggestivo, progetto dell’architetto Cesare Esposito e grazie a Spazio Mecenate. Musei gratis

Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini ad Ascrea (Lago del Turano): Appuntamento Domenica 6 Agosto nella splendida cornice di Piazza Mareri, terrazza panoramica naturale sulla Valle del Turano, in provincia di Rieti, per degustare le fettuccine condite con il re dei boschi, il fungo porcino.

LEGGI ANCHE:–Il nome segreto di Roma, ecco qual era il vero nome della città e perché veniva tenuto nascosto

Altre Piazze. Il festival delle terrazze romane : festival delle terrazze romane per riscoprire questi spazi come luoghi di incontro e produzione creativa ammirando paesaggi inediti e straordinari. Undici terrazze romane, dal centro alla periferia, sono protagoniste di installazioni, workshop, videoart, mostre, visite multimediali e racconti sonori.

: festival delle terrazze romane per riscoprire questi spazi come luoghi di incontro e produzione creativa ammirando paesaggi inediti e straordinari. Undici terrazze romane, dal centro alla periferia, sono protagoniste di installazioni, workshop, videoart, mostre, visite multimediali e racconti sonori. This is wonderland: fino al 17 Settembre 2023, illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur con un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce.

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti previsti in questo fine settimana nella Capitale, a voi la scelta.

FOTO: SHUTTERSTOCK