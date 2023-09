Tornati dalle vacanze ma indecisi su come trascorrere il primo weekend del nuovo mese? Ecco cosa fare a Roma il 2 e il 3 settembre

Vacanze finite per molti che sono già tornati a lavoro e non vedono l’ora di trascorrere il primo weekend del nuovo mese in totale relax e tranquillità. Roma è ricca di eventi e appuntamenti che possono soddisfare senza dubbio grandi e piccoli. Ecco cosa fare il 2 e il 3 settembre nella Capitale e nei dintorni.

Roma, cosa fare nel weekend del 2 e il 3 settembre?

Ecco i 5 appuntamenti da non perdere:

Sagra Gnocchi a Posticciola , terza edizione nella frazione di Rocca Sibinibalda, comune in provincia di Rieti, situato a 540 metri s.l.m. Sarà possibile assaggiare e gustare lo gnocco con diversi condimenti. Inoltre, il menù prevede altre prelibatezze locali. Posticciola farà da cornice all’evento e sarà possibile visitare gratuitamente un museo diffuso delle tradizioni contadine, facendo una bella passeggiata per i vicoli del paesino. Si tratta di un borgo circondato da boschi ed arroccato attorno ad uno sperone di roccia. Spicca sulla cima l’antica dimora fortificata dei Mareri.

Sagra della Porchetta ad Ariccia nel centro storico della città dei Castelli Romani, in particolare in piazza di Corte, in piazza della Repubblica, a Galloro e Borgo San Rocco. Tre giorni all'insegna del buon cibo, dello spettacolo e del divertimento, con artisti di strada, comici, concerti e intrattenimento per grandi e bambini.

Sagra Spaghetti all’Amatriciana : degustazioni, percorsi culinari e spettacoli allieteranno cittadini, visitatori e villeggianti.

: degustazioni, percorsi culinari e spettacoli allieteranno cittadini, visitatori e villeggianti. Beer Stock: festival dedicato alla Birra Artigianale, Concerti e Street Food nell’oasi verde di 45000 mq dell’Appia Joy Park in via Annia Regilla 245.

Ingresso gratuito ai musei civici: il 3 settembre, prima domenica del mese, torna la possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Tra queste l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo, i Fori Imperiali e tanto altro ancora.

Questi sono solo alcuni degli eventi previsti per il primo weekend del mese di Settembre ma la lista è molto lunga, a voi la scelta.

FOTO: SHUTTERSTOCK