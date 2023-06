Non sapete cosa fare nel weekend a Roma il 10 e 11 giugno? Ecco per voi una lista di eventi accessibili a tutti. Scopri i 5 eventi

L’estate è ormai alle porte e con essa l’entusiasmo di sfruttare le belle giornate per godersi Roma. Con temperature gradevoli e giornate più lunghe, il weekend di sabato 10 e domenica 11 giugno sembra essere perfetto per viversi un paio di giorni di relax e divertimento.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 10 e domenica 11 giugno?

Ecco i 5 eventi da non perdere assolutamente nel weekend del 10 e 11 giugno a Roma:

Festa della Lavanda a Roma

Foto di Shutterstock

Quest’anno nel weekend del 10 e del 11 giugno e nei due weekend successivi (17-18 giugno; 24-25 giugno), si potrà ammirare per la prima volta a Roma, la Festa della Lavanda!

Una distesa di campi di Lavanda di ogni varietà dove sarà possibile godersi le mille tonalità di blu, di bianco e di viola tipiche di questo magnifico fiore.

All’evento sarà possibile usufruire del parcheggio gratuito e soddisfare le proprie voglie culinarie grazie alla presenza di Food Truck per gustare sia il dolce che il salato.

I visitatori potranno scegliere di andare la mattina dalle 9 alle 12 o il pomeriggio dalle 17 alle 20. I biglietti devono essere acquistati online poiché i posti sono limitati per evitare assembramenti. Durante l’evento, ci saranno visite guidate per apprendere di più sulla lavanda. Inoltre, i bambini saranno intrattenuti in un’area dedicata con animazione e laboratori prenotabili in loco.

Beer Park Festival – Festa della Birra Artigianale e dello Street Food

Se siete amanti della birra, è arrivato l’evento che fa per voi! Il 9, 10 e 11 giugno andrà in scena, infatti, l’8° Edizione del Beer Park Festival nella Riserva Naturale della Valle dell’Aniene.

Nel quartiere di Montesacro, in via Sannazzaro, sarà possibile godersi una serata estiva all’insegna della musica e delle birre artigianali, Il tutto sarà abbinato ad una grandissima proposta Street Food che renderà ancora più esplosivo l’evento.

L’ingresso è gratuito mentre gli orari sono i seguenti:

Venerdì 9 giugno: 18:00 > 02:00

Sabato 10 giugno: 18:00 > 02:00

Domenica 11 giugno: 18:00 > 00:00

Vinoforum 2023 al Parco Tor di Quinto

Foto di Shutterstock

Se invece della birra, siete amanti del buon vino e della cultura enogastronomica italiana, non potete perdervi il Vinoforum, l’evento del vino che anima Roma dal 9 al 18 giugno 2023! Nel suggestivo Parco di Tor di Quinto, potrete degustare vini da oltre 800 aziende espositrici, tra cantine italiane ed internazionali. Ci saranno inoltre deliziose pizze, temporary restaurant e mixology. Potrete anche assaporare le rinomate Wine Top Tasting, esplorando la Roma Food Experience.

È possibile acquistare il biglietto online o in loco con un accesso speciale a degustazioni ed eventi gratuiti.

WOMAD a Villa Ada

Foto di Shutterstock

Cosa c’è di meglio di inaugurare la bella stagione con un festival musicale all’aria aperta?

Allora non vi resta che vivere un’esperienza unica al WOMAD, il più importante Festival di “World Music” e nuove tendenze, fondato dal grande musicista Peter Gabriel, che arriva per la prima volta a Roma! Questo straordinario evento ti aspetta dal 9 all’11 giugno nel suggestivo villaggio di Villa Ada, con concerti di artisti provenienti da tutto il mondo, workshop, laboratori di musica e arte, enogastronomia e tanto altro. Un’occasione imperdibile di divertimento, incontro e riflessione sulla salvaguardia ambientale, la diversità culturale e la pace. Incontra Roma, la Città Eterna, Universale e Aperta, e immergiti nell’atmosfera incantevole del WOMAD.

Acquista i tuoi biglietti ora su womadroma.it e preparati a un’esperienza indimenticabile.

Cinema in Festa a Roma: tutti i film a soli 3.50 €

Per gli amanti del grande schermo, dal 11 al 15 giugno non lasciatevi sfuggire questa occasione: tutti i film al cinema a soli 3,50 €!

Parte a giugno, infatti, la seconda edizione del Cinema in Festa progetto promosso nel 2022 dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano

Aderiscono all’iniziativa i cinema più importanti di Roma e dintorni, comprese le catene UCI Cinema e The Space, tra questi ci saranno anche Adriano, Barberini, Giulio Cesare, Lux, Jolly, Broadway, Tibur, Savoy, Nuovo Aquila, Nuovo Sacher, Quattro Fontane, Eurcine, Odeon e Stardust Village.

E’ possibile consultare l’elenco di cinema in tutto il territorio laziale cliccando qui