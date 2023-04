Ancora nessun programma per il weekend che sta per iniziare? Ecco 5 eventi da non perdere a Roma per il 15 e 16 aprile

Il weekend è alle porte e sono tante le persone che si preparano per una gita fuoriporta o una passeggiata al centro. Roma ha in serbo molti eventi per i cittadini e i turisti che sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 soggiorneranno nella città eterna. Sono, però, 5 gli appuntamenti da non perdere.

LEGGI ANCHE:–Pantheon, accade solo una volta all’anno: lo spettacolo astronomico da non perdere assolutamente

Weekend a Roma, cosa fare 15 e 16 aprile 2023

Ecco quali sono gli eventi da non perdere per il weekend del 15 e 16 aprile 2023:

Festival Hippie : più di 200 tra artigiani, musicisti, artisti di strada, acrobati, operatori olistici, street chef con cui rivivere l’atmosfera degli anni Sessanta e Settanta. Due giorni interamente dedicati al miglior artigianato e vintage, cibo di strada, musica, eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, musicisti e intrattenimento per i bambini, operatori olistici, ad ingresso gratuito . Il festival avrà luogo nell’oasi verde di 45.000 mq dell’ Appia Joy Park , il nuovo parco della Capitale.

: più di 200 tra artigiani, musicisti, artisti di strada, acrobati, operatori olistici, street chef con cui rivivere l’atmosfera degli anni Sessanta e Settanta. Due giorni interamente dedicati al miglior artigianato e vintage, cibo di strada, musica, eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, musicisti e intrattenimento per i bambini, operatori olistici, ad . Il festival avrà luogo nell’oasi verde di 45.000 mq dell’ , il nuovo parco della Capitale. Torre Moresca apertura straordinaria : una costruzione suggestiva ed imponente che, insieme alla Serra Moresca, forma il complesso architettonico dalle linee arabeggianti, progettato intorno al 1839 dall’architetto Giuseppe Jappelli per il principe Alessandro Torlonia e si ispira all’Alhambra di Granada. La torre sarà visitabile gratuitamente con prenotazione obbligatoria al call center 060608 o acquistando contestualmente il biglietto d’ingresso alla Serra Moresca .

: una costruzione suggestiva ed imponente che, insieme alla Serra Moresca, forma il complesso architettonico dalle linee arabeggianti, progettato intorno al 1839 dall’architetto Giuseppe Jappelli per il principe Alessandro Torlonia e si ispira all’Alhambra di Granada. al call center 060608 o acquistando contestualmente . Hanami all’Orto Botanico : un evento che mette al centro la capacità giapponese di osservare la Natura e di parteciparvi. Per il weekend sono organizzate tante attività per grandi e piccoli, il costo del biglietto è di 10 euro, per i bambino fino a 11 anni l’ingresso è gratuito.

: un evento che mette al centro la capacità giapponese di osservare la Natura e di parteciparvi. Per il weekend sono organizzate tante attività per grandi e piccoli, FrankenBierFest : alla Limonaia di Villa Torlonia torna l’evento di birre artigianali tedesche provenienti da una regione unica e sospesa nel tempo, la Franconia.

: alla torna l’evento di birre artigianali tedesche provenienti da una regione unica e sospesa nel tempo, la Franconia. Sagra del Carciofo Romanesco a Ladispoli: si potrà assaggiare il carciofo romanesco preparato in diversi modi, alla griglia, fritto, in umido o come ingrediente di primi piatti e contorni. Durante la festa saranno organizzati spettacoli musicali, mostre e altre attività di intrattenimento. Infine, ci sarà uno spettacolo pirotecnico.

Ancora dubbi su cosa fare? Roma e i dintorni vi accolgono per passare un weekend strepitoso.

FOTO: SHUTTERSTOCK