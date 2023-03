Weekend a Roma 1 e 2 aprile 2023: cosa fare? Ecco alcuni degli eventi più popolari della Capitale, tutti i dettagli

Sarete a Roma per il weekend e non sapete cosa fare? Sono tanti gli eventi organizzati nella Capitale ed in particolare sono 5 gli appuntamenti che potrebbero fare al caso vostro, entriamo nel dettaglio e scopriamo quali sono.

LEGGI ANCHE:–Acquario di Roma, apertura speciale: ecco quando si potrà visitare

Weekend a Roma, cosa fare il 1 e il 2 aprile? I 5 eventi più gettonati del fine settimana

Chi vive a Roma o ha la possibilità di trascorrerci del tempo rimarrà sorpreso dalla bellezza e di tanti eventi a cui partecipare. Nella seguente lista ne riportiamo alcuni previsti per il weekend del 1° e 2 aprile.

Torre Moresca apertura straordinaria : a partire dal 1°aprile al 24 giugno, ogni sabato si potranno visitare i due piani della Torre Moresca e rivivere alcune parti più suggestive e lo stupore che doveva impressionare i pochi e privilegiati ospiti del Principe Torlonia, invitati ad un pranzo inaspettato.

: a partire dal 1°aprile al 24 giugno, ogni sabato si potranno visitare i due piani della Torre Moresca e rivivere alcune parti più suggestive e lo stupore che doveva impressionare i pochi e privilegiati ospiti del Principe Torlonia, invitati ad un pranzo inaspettato. Ingresso gratuito ai musei civici: il 2 aprile, prima domenica del mese, entrata gratuita per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo, dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso alle 18, e i Fori Imperiali, ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19.15, ultimo ingresso un’ora prima.

il 2 aprile, prima domenica del mese, entrata gratuita per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo, dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso alle 18, e i Fori Imperiali, ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19.15, ultimo ingresso un’ora prima. Ingresso gratuito nei musei statali : si rinnova l’appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei italiani e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

: si rinnova l’appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei italiani e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Fioritura Ciliegi al Laghetto dell’Eur: il laghetto dell’Eur è una delle mete preferite dai romani in primavera, complici gli immensi spazi verdi dove rilassarsi in compagnia degli amici, prendere un po’ di sole o fare una passeggiata sotto una magica pioggia di petali di ciliegi in fiore. Ebbene si avvicina un evento da non perdere, l’Hanami, ovvero la fioritura dei 2500 Sakura giapponesi donati nel 1959 da Tokyo a Roma, che incanta e affascina centinaia di persone ogni anno.

il laghetto dell’Eur è una delle mete preferite dai romani in primavera, complici gli immensi spazi verdi dove rilassarsi in compagnia degli amici, prendere un po’ di sole o fare una passeggiata sotto una magica pioggia di petali di ciliegi in fiore. Ebbene si avvicina un evento da non perdere, l’Hanami, ovvero la fioritura dei 2500 Sakura giapponesi donati nel 1959 da Tokyo a Roma, che incanta e affascina centinaia di persone ogni anno. Festival del Verde e del Paesaggio: la XII edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, la più grande manifestazione espositivo-culturale in Italia dedicata al verde in città e al paesaggio urbano si terrà dal 31 marzo al 2 aprile nel suggestivo giardino pensile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma progettato da Renzo Piano, Viale Pietro De Coubertin, 30 orari 10.00 – 19.00.

Ancora in dubbio su come passare il weekend? Scegliete l’evento più adatto a voi!