Da un’idea dello chef Emanuele Paoloni e Marco Quattrucci nasce Marea, l’evoluzione del progetto Salsedine, che diventa un ristorante a tutti gli effetti, basato sulla freschezza del prodotti ittici

Marco Quattrucci in sala, Emanuele Paoloni alla consolle in cucina: è questo il duo che ha dato vita al nuovo indirizzo di mare in zona Prati, Marea. Ristorantino intimo, con diciotto posti in sala e altrettanti nel dehors, Marea è un’evoluzione del progetto Salsedine, lanciato dallo stesso Paoloni (fondatore e chef di Aqualunae in piazza dei Quiriti), in forma di gastronomia di pesce. Una proposta che punta ad assecondare tutti quei desideri di comfort food legati al mare, dai classici Spaghetto alle vongole (da completare volendo con una spolverata di bottarga) al Soutè di cozze e vongole, dalla Grigliata mista alla Frittura senza spine, con gamberi, totani e polpette di pesce, ma anche a giocare con piatti originariamente di carne rivisitati in chiave marina, senza mai perdere però il focus su prodotto pesce.



Parola d’ordine: freschezza

La nuova formula di Marea parte appunto dalla freschezza del prodotto, che proviene sia dall’Adriatico (marineria di San Benedetto del Tronto), che dal Tirreno (marineria di Anzio e di Porto Santo Stefano). Di conseguenza, per esempio le tartare cambiano su base giornaliera, di pari passo con le consegne, così come il menu si modifica più che stagionalmente, su base quasi mensile. “Il pesce deve essere al centro della proposta, lavorato il meno possibile per valorizzarne il più possibile la freschezza” dice lo chef Paoloni.



La proposta dal pranzo alla cena

Aperto sia a pranzo che a cena, Marea si propone sia con piatti più veloci come panini di mare, burger colorati con pescato del giorno e insalate, che come un posto dove potersi trattenere un po’ più a lungo, sia a pranzo che la sera, fin dall’ora dell’aperitivo. In questo caso, la proposta, da abbinare a un calice di vino scelto dalla carta dei vini snella, ma mirata ad abbracciare tutte le tipologie di vini, va a incontrare il menu degli antipasti. All’ora dell’aperitivo, dalle 18 alle 20, si possono infatti richiedere gli antipasti con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.



I piatti, dall’antipasto al dolce

Fra gli starter, troviamo le Alici al panko, il “Vitello” tonnato di spada, il “Roastbeef” di tonno, il Baccalà mantecato. Per chi ha voglia di trattenersi un po’ più a lungo, il menù continua con primi e secondi piatti. Fra i primi brillano i Ravioli fatti in casa di baccalà e rucola, intrigano gli Gnocchetti con cozze e pomodorini, così come stuzzicano i piatti romani rivisitati in chiave marina, come i Paccheri all’amatriciana di spada e i Rigatoni alla carbonara di tonno. I secondi variano in base al pescato, con la possibilità di ordinare un freschissimo pesce al forno, oppure presentano dei must come il Polpo arrosticciato goloso o lo Spezzatino alla cacciatora. Per chiudere l’esperienza, una carta dei dolci rinfrescante, in cui è protagonista soprattutto la frutta: dalla Panna cotta, lamponi e pistacchio al Tiramisù al Passion Fruit.

Orari:

Aperto il lunedì dalle 12:00 alle 16:00;

dal martedì al sabato dalle 12:00 alle 16:00 e dalle 19:00 alle 23:00

Contatti

Marea Ristorante

Via Duilio, 10 – Roma

Tel: 06 9023 0907

www.ristorantemareprati.it

Email: emarsrl.romaprati@gmail.com

Facebook: @MAREA

Instagram: @marea__ristorante