Nel chiostro seicentesco della dimora storica del Lazio, la storia dell’arte incontra la musica e il teatro tra visite guidate e spettacoli

Il seicentesco convento del Carmine, nel cuore della città di Velletri, è una vera e propria oasi di cultura, bellezza ed eventi estivi: a circa un’ora di macchina da Roma, questa dimora storica che oggi è stata ribattezzata Casa della Cultura e della Musica è scenario sia di visite guidate che di spettacoli di intrattenimento, con protagonisti grandi nomi della cultura e dello spettacolo italiani.

Vivi Velletri 2023, gli spettacoli in programma

La rassegna, Vivi Velletri, è partita già dal 26 luglio: il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 25 agosto con “The J. Phino Show” di e con Gianfranco Phino, poliedrico cabarettista, attore, cantante, ballerino che in vent’anni di carriera è stato protagonista di numerosi musical, tra i quali “Grease”, “The Producers” e “Bulli e Pupe”.

L’8 settembre serata d’onore con Michele Placido e il suo “A lezione da placido…di cinema, teatro e poesia”. Il grande attore italiano sarà accompagnato da Gianluigi Esposito a voce e chitarra e Antonio Saturno a chitarra e mandolino per un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori. Michele Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo.

Il gran finale, ultimo apputamento della rassegna, sarà sabato 16 settembre: va in scena KOHLHAAS, dal racconto “Michele Kohlhaas” di H. von Kleist di e con Marco Baliani e Remo Rostagno per la regia di Maria Maglietta. La storia di Kohlhaas è un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del 1500, scritto da Heinrich von Kleist in pagine memorabili. È la storia di un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, genera una spirale di violenze sempre più incontrollabili, ma sempre in nome di un ideale di giustizia naturale e terrena, fino a che il conflitto generatore dell’intera vicenda non si risolve tragicamente lasciando intorno alla figura del protagonista una ambigua aura di possibile eroe del suo tempo.

Accanto a questo interessante programma di intrattenimento, che ha già visto salire sul palco a luglio Giuliana De Sio, Antonio Grosso, Tiziana Foschi e Antonio Pisu, al Convento del Carmine è possibile effettuare visite guidate con la storica dell’arte Sara Di Luzio, per conoscere la sua affascinante storia e ammirare dal vero le opere di spicco che contiene, come gli affreschi originali che descrivono scene della Bibbia e delle storie dei carmelitani e di Sant’Elia; il chiostro e il refettorio, con le decorazioni del cognato di Poussin, Gaspard Dughet (1615-75); la cucina, le celle per i frati, le stanze per il Priore, la chiesa e l’ex sacrestia, con i suoi pregevoli stucchi settecenteschi.

La direzione artistica di Vivi Velletri è di Giacomo Zito e il progetto è realizzato con il contributo della Regione Lazio – Dimore Storiche Lazio.

Per l’acquisto dei biglietti e per informazioni sulle visite guidate:

BIGLIETTI: intero € 12,00* ridotto € 10,00*

PREVENDITE: Etes – prevendita online – etes.it

Drin Service – Genzano di Roma – 06.9364605 – info@drinservice.com Il Biglietto – Velletri – 06.96142750. I biglietti saranno in vendita nei giorni degli spettacoli presso ila Casa delle Culture e della Musica a partire dalle ore 19:00. Info: comunicazione@fondarc.it segreteria@fondarc.it info: 333.7039048