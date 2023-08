Vivi Velletri 2023: alla scoperta dell’ex convento del Carmine, oggi dimora storica del Lazio 

Il chiostro dell’ex convento del Carmine di Velletri, oggi dimora storica del Lazio, dal 26 luglio al 16 settembre accoglie Michele Placido, Giuliana de Sio, Marco Baliani, Tiziana Foschi, Gianfranco Phino e molti altri

Alle porte di Roma, nell’area dei Castelli Romani ricca di storia e patrimonio architettonico, si tiene dal 26 luglio al 16 settembre la rassegna Vivi Velletri 2023. Il festival, realizzato con il contributo della Regione Lazio – Dimore Storiche Lazio, porta sul palco grandi nomi come Michele Placido, Giuliana de Sio, Marco Baliani, Tiziana Foschi, Gianfranco Phino e molti altri.

Vivi Velletri 2023, così storia dell’arte, teatro e musica si fondono insieme

Storia dell’arte, teatro, musica e spettacolo dal vivo si incontrano così presso il seicentesco Convento del Carmine di Velletri, oggi Casa delle Culture e della Musica e dimora storica del Lazio, alternando le performance alle visite guidate presso la struttura, in compagnia della storica dell’arte Sara di Luzio.

Quella di Vivi Velletri 2023 è decisamente una formula inedita per far rivivere l’ex convento del Carmine eraccontarne, in un incontro fra discipline, la storia e l’alternarsi delle epoche, con i suoi elementi architettonici di spicco – come gli affreschi originali che descrivono scene della Bibbia e delle storie dei carmelitani e di Sant’Elia – ma anche il chiostro e il refettorio – con le decorazioni del cognato di Poussin, Gaspard Dughet (1615-75) -, la cucina, le celle per i frati, le stanze per il Priore, la chiesa e l’ex sacrestia, con i suoi pregevoli stucchi settecenteschi.

Parallelamente al racconto della storia dell’architettura di questi luoghi così rilevanti per l’identità del comune velletrano, andranno in scena spettacoli, performance e concerti che, sotto la direzione artistica di Giacomo Zito, porteranno all’attenzione del grande pubblico personalità riconosciute insieme a nuove proposte e nuovi linguaggi performativi alternando il comico il drammatico, il classico e il contemporaneo.

Vivi Velletri 2023, il programma completo

Grazie a Vivi Velletri 2023 si delinea l’incredibile occasione di trasformare la dimora storica alle porte di Roma in centro di aggregazione, scambio, incontro di idee e di arti con un programma ricco e coinvolgente.

Si è cominciato il 26 luglio alle ore 21.00 con “Il Piccolo Principe, in arte Totò“, scritto e diretto da Antonio Grosso e con Antonio Grosso e Antonello Pascale; si prosegue mercoledì 2 agosto alle ore 21.00 con Giuliana De Sio, in una inedita veste di cantante con il suo “FAVOLOSA. Favole del Basile… e tant’altro!”.

Il 9 agosto, spazio a Tiziana Foschi e Antonio Pisu in “Faccia un’altra faccia. L’arte di sentirsi inadeguati” firmato dai due insieme a Francesca Zanni; poi venerdì 25 agosto si prosegue con “The J. Phino Show” di e con Gianfranco Phino, poliedrico cabarettista, attore, cantante, ballerino con 20 anni di carriera alle spalle.

La serata d’onore dell’8 settembre sarà dedicata – e vedrà protagonista sul palco – Michele Placido con “A lezione da Placido…di cinema, teatro e poesia”. L’attore e regista interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani; infine l’ultimo appuntamento è sabato 16 settembre, con KOHLHAAS dal racconto “Michele Kohlhaas” di H. von Kleist di e con Marco Baliani.

Foto @Shutterstock