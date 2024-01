Il corteo storico religioso culturale “VIVA LA BEFANA – PER RIAFFERMARE E TRAMANDARE I VALORI DELL’EPIFANIA” sfilerà il 6 gennaio alle ore 10,00 in Via della Conciliazione al seguito dei Re Magi, provenienti per questa XXXVII edizione dalla Valle del Tevere e da Morlupo, primi protagonisti di questa grande manifestazione.

VIVA LA BEFANA è il corteo storico-folcloristico volto a riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania: ogni anno figuranti in costume, al seguito dei tre Re Magi sfilano lungo Via della Conciliazione fino a San Pietro per assistere a mezzogiorno all’Angelus di papa Francesco e recare simbolici doni dell’Epifania al Pontefice.

6 GENNAIO 2024 ORE 10

Il corteo storico religioso culturale “VIVA LA BEFANA – PER RIAFFERMARE E TRAMANDARE I VALORI DELL’EPIFANIA” sfilerà il 6 gennaio alle ore 10,00 in Via della Conciliazione al seguito dei Re Magi, provenienti per questa XXXVII edizione dalla Valle del Tevere e da Morlupo, primi protagonisti di questa grande manifestazione.

Un coloratissimo festival del volontariato al quale partecipano ogni anno gruppi di rievocazione storica, cavalli, sbandieratori, musici, bande musicali, majorette, fanfare militari, Presepi viventi, per rappresentare e far conoscere al grande pubblico, con originali scenografie, storia, folclore, tradizioni, prodotti e risorse dei nostri territori, come il più dono dell’Epifania a tutte le famiglie.

Gruppi solidali, provenienti da varie parti d’Italia avranno il compito di rappresentare la fratellanza tra i popoli e di testimoniare a Papa Francesco e a tutto il mondo come sia bello “donare senza chiedere nulla in cambio”.

Dopo l’Angelus i tre Re Magi porteranno i tradizionali, simbolici doni al Vicario i Cristo.

Non mancherà la Befana, la brutta strega che metteva paura ai bambini e che gli organizzatori di “VIVA LA BEFANA”, come nel logo della manifestazione, hanno ridisegnato con il volto di una simpatica e rassicurante nonnina. Quest’anno, per la sua festa, senza badare a spese, a bordo di una lussuosa excalibur seguirà e animerà il corteo.

La Partecipazione è gratuita e aperta a tutti.