‘Vittorio Gassman. Il Centenario’: la mostra all’Auditorium di Roma

E’ stata presentata alla stampa ed è già visitabile al pubblico presso l’Auditorium Parco della Musica (ne vale davvero la pena!) la mostra dedicata a Vittorio Gassman, a cento anni dalla sua nascita.

Volevo una mostra che non fosse funerea, ma viva come lui. Sono convinto sia importante anche per far scoprire ai giovani non solo Vittorio Gassman ma tutta quella generazione di talenti che ha vissuto sulla propria pelle l’orrore della guerra e della ricostruzione e che ebbe la capacità di rilanciare il Paese attraverso la cultura, il cinema, il teatro e la letteratura. In un momento drammatico come questo, con due anni di Covid e una mostruoso guerra vicino a noi, può essere interessante capire come hanno fatto, per costruire una ripartenza importante anche oggi in questo Paese così in difficoltà.

Alessandro Gassmann durante l’inaugurazione della mostra