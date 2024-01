Molte celebrità vivono nella Capitale, per scelta e per lavoro. Ma sapete in quali quartieri andare per incontrare i Vip a Roma? Ecco dove hanno scelto di vivere alcune delle star del calcio e dello spettacolo più amate dal grande pubblico.

Volete intercettare i Vip a Roma? Non è semplice ma con qualche dritta su dove vivono, potrete magari sperare in un incontro fortunato per ottenere un selfie o un autografo.

Ecco quali sono i quartieri più gettonati dalle celebrità nella Capitale.

Roma Sud sta all’As Roma come Roma Nord sta alla S.S. Lazio

Se siete appassionati di calcio, sicuramente avrete maggior fortuna recandovi direttamente ai centri sportivi dove si allenano le squadre. I tifosi della Lazio quindi dovrebbero dirigersi al Centro Sportivo S.S. Lazio, a Formello.

LEGGI ANCHE: — A Roma si nasconde la casa più piccola del mondo, ecco quanto è grande >>

Probabilmente è per recarsi agli allenamenti più facilmente che la maggior parte dei giocatori della squadra bianco azzurra vive nel parco residenziale dell’Olgiata.

Di contro, la maggior parte dei giocatori della Roma ha scelto i quartieri a Sud della Capitale, dovendo arrivare a Trigoria per gli allenamenti. I calciatori della Roma, quindi, vivono quasi tutti nei quartieri di Axa, Casal Palocco e Infernetto.

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha mantenuto la villa nel quartiere Eur Torrino, dove ora vive con i suoi figli.

A caccia di autografi: gli altri Vip a Roma

Il parco dell’Olgiata si trova fuori dal raccordo, subito dopo La Storta. Non abitano solo calciatori lì, ma molti altri personaggi della televisione e del mondo dello spettacolo. Ad esempio lì si trovano le case di Gigi D’Alessio e Gabriele Muccino; all’Olgiata abitano anche imprenditori come Benetton, Angelucci e molti altri.

Ma se non volete spingervi fuori dal raccordo per trovare i Vip a Roma, andrete a colpo sicuro anche nei quartieri più di tendenza di Roma Nord. Ad esempio, Alessia Marcuzzi vive nel quartiere Flaminio.

Rimanendo in zona e spostandoci verso il Tevere troviamo invece le abitazioni di alcuni dei conduttori televisivi più amati dal grande pubblico: sul Lungo Tevere Flaminio ad esempio abitano Fiorello e Paolo Bonolis.

Elisa Isoardi abita invece in zona sud-est di Roma, nei pressi di Cinecittà, in una area residenziale con numerosi parchi pubblici

Adesso che avete tutte queste informazioni, siete pronti per iniziare la vostra “caccia all’autografo”. Nel peggiore dei casi, avrete fatto una bellissima passeggiata in giro per Roma.