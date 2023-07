Vintro inaugura il suo wine bar con cucina all’italiana. In un’atmosfera un po’ bistrot parigino, un po’ Costiera Amalfitana, accanto alla casa madre, calici e proposte food di mare e di terra sono protagonisti sulla tavola

Vintro apre un nuovo punto vendita in cui la cucina italiana e il vino sono i veri protagonisti.

Un wine bar che propone tapas ricche di gusto e pinse, con un’offerta che spazia dal mare alla terra e che accompagna tutte le occasioni di bevuta, dall’aperitivo al dopocena.



Il nuovo locale di Vintro si trova a pochissimi passi dal locale madre di viale Jonio in uno spazio intimo in cui si respira un’atmosfera romantica che è un mix tra quella tipica dei bistrot parigini a quella di un ristorantino della Costiera Amalfitana, con fiori alle pareti, tavolini in marmo bianco, sedie alla francese e piatti in ceramica. Questa è una delle particolarità del nuovo locale, che propone la sua cucina su un servizio fatto realizzare su disegno esclusivo e brandizzato da una manifattura di Deruta, in provincia di Perugia.



La cucina e l’enoteca

Le circa 200 referenze della cantina, scelte selezionando il meglio dell’enologia italiana, vanno a supportare un menù tutto giocato su antipasti e sfizi veloci, dai fritti alle pinse, dalle bruschette ai carpacci. Non troveremo una distinzione in primi o secondi piatti canonici, ma una carrellata di tapas dalla terra al mare, dalla tradizione alla creatività. Non senza dimenticare le proposte vegetariane e i cocktail, sia classici che signature, con una formula Happy Hour all’ora dell’aperitivo (dalle 18,00 alle 20,30).



Fra gli antipasti, sul versante fritti, da provare la goduriosa Lasagnetta alla bolognese fritta, così come la Parmigiana di melanzane estiva e le Montanare proposte in sei golose varianti, fra cui cacio pepe, amatriciana, carbonara e guanciale croccante. Particolarmente sfiziose le Bruschette, che vanno dalla classica Burro e alici alla più creativa Friarielli, carbocrema e guanciale croccante.



Nel reparto mare, le Ostriche fin de claire, i Gamberi rossi e rosa di Sicilia, la Tartare di tonno e bottarga, i Cannolini siciliani con gambero rosso di Sicilia crudo e stracciatella e le Mazzancolle alla Catalana. In quello terra, assolutamente da non perdere il Carpaccio di carne salada, servito con misticanza, pomodorini confit, Parmigiano reggiano e citronette e la Tartare di manzo alla francese con olive taggiasche, cipolla, frutto del cappero, acciughe, prezzemolo, senape, brandy rosso di quaglia, salsa worcester, tabasco e citronette. Fra le proposte vegetariane, la più golosa è certamente la Burrata ai tre pomodori, mentre la più estiva è la Panzanella.



Un capitolo a parte lo meritano le Pinse, che possono andare dalla semplice Bianca con sale e rosmarino, per accompagnare magari una Selezione di salumi e formaggi, a quelle in cui il condimento diventa protagonista, come la Crostino con besciamella, crema di patate al forno, prosciutto cotto arrostito alle erbe e prezzemolo, oppure la Mortazza con mozzarella, mortadella, stracciatella e crema di pistacchi.



Non mancano i dolci e anche in questo caso si accontenta sia chi ha voglia di freschezza, con Nuvola di Ananas caramellata, chantilly e passion fruit o con un Sorbetto al limone, sia chi cerca qualcosa di più goloso, con un Craquelin con caramello salato, gelato alla vaniglia, fondente di cioccolato, un Tiramisù o una Terra di brownies con mousse al cioccolato, frutti rossi e pistacchio.





Orario

Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 di notte.

Aperitivo dalle 18 alle 20.30



Consulta il Menu

Contatti

Vintro Cantina Pinsa & Co.

viale Jonio 320 – Roma

Tel: +39 3385628451