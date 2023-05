Vecchio come il cucco: cosa significa tale espressione e perché è tipicamente romana? Dettagli e curiosità sul modo di dire

Tanti modi di dire ed espressioni del dialetto romano sono ormai conosciuti da Nord a Sud e molte persone li utilizzano e in alcuni casi non sanno neanche il loro significato o origine di un determinato termine. In questo articolo analizziamo la frase “Vecchio come il cucco”: cosa intendiamo quando la usiamo in una conversazione?

“Vecchio come il cucco”: significato, curiosità e origine dell’espressione

Quante volte avete sentito dire “Vecchio come il cucco” sapendo il suo significato ma non capendo l’origine e il motivo per cui si dice così per definire qualcosa di vecchio?

In internet, il cucco rimanda ad un uccello ma nessuna accezione rimanda al termine di vecchio. Qualcuno avrebbe ipotizzato che il verso cu-cu dà un senso di ripetitività e di conseguenza qualcosa che non cambia nel tempo.

Un’altra ipotesi è quella di accostare il termine cucco derivi da Abacucco, l’ottavo dei 12 profeti minori.

Accostare Abacuc ad un personaggio vecchio è possibile soltanto perché tale profeta viene spesso rappresentato come un anziano, dalla barba bianca e privo di capelli.

Una statua di Donatello raffigura Abacuc, detta anche lo Zuccone, ma in questo caso il profeta è privo di capelli e barba. In tale contesto, il personaggio è stato rappresentato con una testa a forma di uovo che in Toscana viene nominato appunto cucco.

Dunque, ci sono buone probabilità che vecchio come il cucco sia un’espressione derivante da diverse parti d’Italia ma che ha preso poi la “residenza” a Roma, città dalle mille sorprese e da un dialetto unico e inimitabile.

Altri modi di dire

Il dialetto romano è ricco di espressioni e modi di dire come “Sei figlio dell’oca bianca?”, “Fa na figura da peracottaro”, “Anda a cercà Maria per Roma”, ognuna con un significato e un’origine originale e a volte insolita che ne rimarca però la particolarità.

FOTO: SHUTTERSTOCK