Valerio Lundini, tutte le date a Roma: parte il primo tour nei bei teatri

Il tour teatrale di Valerio Lundini, Il mansplaining spiegato a mia figlia, parte il 1° dicembre tra sold out e nuove date in tutta Italia

Il 1° dicembre parte il tour nei bei teatri di Valerio Lundini, “Il mansplaining spiegato a mia figlia“: ecco tutte le date e i sold out dello spettacolo.

LEGGI ANCHE: — Weekend a Roma, gli appuntamenti in programma questo sabato e domenica

Parte il tour teatrale di Valerio Lundini, Il mansplaining spiegato a mia figlia, tra sold out e nuove date in tutta Italia. Crediti foto@Giovanni Aiello via HF4

Il tour di Valerio Lundini partirà il 1° dicembre dal Teatro Cinema Metropolis di Bibbiano (RE), con la data numero uno de Il mansplaining spiegato a mia figlia. Al secondo posto per la vendita dei biglietti online su Ticketone, nuove date si aggiungono ad uno spettacolo nel quale si alternano sketch surreali e giochi satirici, alternati a meravigliosi effetti speciali multimediali.

Lo spettacolo di Bibbiano è già sold out, così come l’appuntamento previsto al Teatro Colosseo di Torino il prossimo 21 dicembre, che raddoppia l’appuntamento con una data al 20 dicembre. Sold out anche le date di Bologna (2-3 dicembre), Cagliari (4 gennaio) e Roma (16 e 17 gennaio).

A Roma l’appuntamento è però triplicato, con una terza data prevista il 15 gennaio 2022, sempre all’Auditorium della Conciliazione.

Le nuove date del tour teatrale di Valerio Lundini sono previste ad Aosta, il 22 dicembre al Teatro Splendor, a Pesaro il 12 gennaio 2022 al Teatro Spe-rimentale, a Napoli il 22 gennaio 2022 al Teatro Politeama.

1 dicembre BIBBIANO (RE) – Teatro Cinema Metropolis ANTEPRIMA TOUR (sold out)

2 dicembre BOLOGNA – Teatro Celebrazioni (sold out)

3 dicembre BOLOGNA – Teatro Celebrazioni (sold out)

4 dicembre BRESCIA – Gran Teatro Morato

5 dicembre PADOVA – Gran Teatro Geox

9 dicembre CATANIA – Teatro Metropolitan

10 dicembre PALERMO – Teatro Golden

11 dicembre CATANZARO – Teatro Politeama

12 dicembre RENDE (CS) – Teatro Garden

16 dicembre TRIESTE – Politeama Rossetti

17 dicembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi

18 dicembre GENOVA – Politeama Genovese

20 dicembre TORINO – Teatro Colosseo (nuova data!)

21 dicembre TORINO – Teatro Colosseo (sold out)

22 dicembre 2021 AOSTA, Teatro Splendor (nuova data!)

2 gennaio ALGHERO – Teatro Civico

3 gennaio ALGHERO – Teatro Civico

4 gennaio CAGLIARI – Teatro Massimo (sold out)

11 gennaio FIRENZE – Tuscany Hall

12 gennaio PESARO, Teatro Sperimentale (nuova data!)

15 gennaio ROMA – Auditorium della Conciliazione

16 gennaio ROMA – Auditorium della Conciliazione (sold out)

17 gennaio ROMA – Auditorium della Conciliazione (sold out)

18 gennaio L’AQUILA – Ridotto del Teatro Comunale

19 gennaio L’AQUILA – Ridotto del Teatro Comunale (pomeridiana ore 17:30)

20 gennaio MILANO – Teatro degli Arcimboldi

22 gennaio NAPOLI – Teatro Politeama (nuova data!)

Crediti foto@via HF4