Valerio Lundini sold out: nuova data a Roma per ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia’

Dopo il sold out registrato in sole 24 ore per alcune date del tour di Valerio Lundini, si aggiungono nuovi appuntamenti a Roma e Bologna.

Quasi 10.000 biglietti venduti per il primo tour ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia – Tour nei bei teatri ‘ che vedrà il personaggio televisivo dell’anno Valerio Lundini, girare l’Italia da Nord a Sud. Le date di Bologna, Roma e Bibbiano sono andate sold out in solo 24 ore e la grande richiesta del pubblico ha portato l’organizzazione ad aggiungere nuovi appuntamenti.

Doppia data quindi a Roma e Bologna. Il comico e presentatore Tv sarà all‘Auditorium Parco della Musica di Roma anche il 15 Gennaio (oltre al 16 già sold out appunto) e a Bologna in aggiunta al 2 Dicembre arriva il 3!

Valerio Lundini.

Foto: Giovanni_Aiello via HF4

Lo spettacolo proporrà al pubblico 100 minuti no-stop di nonsense ironia, effetti speciali multimediali e sketch surreali lontani dai luoghi comuni, dal buonismo e dai cliché, con cui Valerio Lundini dimostrerà ancora una volta la sua versatilità ironica, sarcastica e giocosa.

1 dicembre BIBBIANO (RE) – Teatro Cinema Metropolis ANTEPRIMA TOUR (sold out)

2 dicembre BOLOGNA – Teatro Celebrazioni (sold out)

3 dicembre BOLOGNA – Teatro Celebrazioni (nuova data!)

4 dicembre BRESCIA – Gran Teatro Morato

5 dicembre PADOVA – Gran Teatro Geox

9 dicembre CATANIA – Teatro Metropolitan

10 dicembre PALERMO – Teatro Golden

11 dicembre CATANZARO – Teatro Politeama

12 dicembre RENDE (CS) – Teatro Garden

16 dicembre TRIESTE – Politeama Rossetti

17 dicembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi

18 dicembre GENOVA – Politeama Genovese

21 dicembre TORINO – Teatro Colosseo

2 gennaio ALGHERO – Teatro Civico

3 gennaio ALGHERO – Teatro Civico

4 gennaio CAGLIARI – Teatro Massimo

11 gennaio FIRENZE – Tuscany Hall

15 gennaio ROMA – Auditorium della Conciliazione (nuova data!)

16 gennaio ROMA – Auditorium della Conciliazione (sold out)

18 gennaio L’AQUILA – Ridotto del Teatro Comunale

19 gennaio L’AQUILA – Ridotto del Teatro Comunale (pomeridiana ore 17:30)

Crediti foto@via HF4