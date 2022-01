Dopo il successo del tour estivo, Valerio Lundini arriva a Roma con lo spettacolo 'Il mansplaining spiegato a mia figlia'.



Un weekend all’insegna dell’ironia insieme a Valerio Lundini che all’Auditorium Conciliazione di Roma porta in scena il suo spettacolo ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia’.

Valerio Lundini a Roma: ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia’ all’Auditorium Conciliazione

Acclamato da critica e addetti ai lavori, personaggio dell’anno, Valerio Lundini, dopo il successo di Una Pezza di Lundini e dopo il tutto esaurito nelle 24 tappe di tour estivo, arriva con 3 date all’Auditorium Conciliazione di Roma: il 15, 16 e 17 gennaio 2022

In ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia’ il comico e presentatore porta per la prima volta sui palcoscenici dei grandi teatri italiani sketch surreali, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali; il tutto presentato nel suo inconfondibile stile. Il pubblico avrà modo di scoprire dal vivo la versatilità ironica, sarcastica e giocosa di un nuovo fuoriclasse della risata inaspettata che vanta, lontano dalla tv, un decennio di gavetta sui più disparati palcoscenici, ma anche come fumettista, in radio come autore e non solo.

Crediti foto@Giovanni Aiello via HF4