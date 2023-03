Le uova si potranno acquistare per tutto il weekend in 150 piazze di Roma e Provincia. Testimonial della campagna per AIL Roma Luca Barbarossa.

Nel primo week end di primaveratornano le Uova di Pasqua AIL in oltre 150 piazze di Roma e provincia grazie all’opera di 500 volontari. L’importante iniziativa di solidarietà,giunta alla sua 30°edizione, è organizzata dalla sezione AIL Roma nell’ambito della campagna nazionale AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Con una donazione minima di € 12,00 si potrà ricevere un Uovo AIL,al latte o fondente, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue.

Ha dato il suo speciale sostegno alla campagna Luca Barbarossa, testimonial di AIL Roma, al fianco dell’Associazione e del Prof. Franco Mandelli dai tempi della prima Partita del Cuore del 1992.

Anche quest’anno si svolgerà il progetto “Futuro volontario – La Piazza dei Ragazzi” e l’impegno raddoppia. A Piazza Buenos Aires si aggiunge Piazza Verbano che saranno presidiate dagli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo Via Volsinio/Esopo. Un giovanissimo e pacifico esercito di ragazzi, tutti pressoché tredicenni. Non sono semplici volontari, ma veri e propri organizzatori, responsabili della piazza. I ragazzi si occupano di tutto: dalla distribuzione delle Uova di Pasqua

all’approvvigionamento, dagli aspetti della comunicazione alle ricevute, dalla gestione dello stand al racconto attraverso foto, commenti social ei interviste.

Obiettivi della Campagna

Ogni anno in Italia ci sono 33mila diagnosi di tumori del sangue in tutta Italia. I fondi raccolti in occasione della campagna delle Uova di Pasqua hanno permesso di attivare concretamente progetti di Ricerca e Assistenza e hanno contribuito, negli anni, a portare avanti e a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue con terapie innovative volte a migliorare la cura dei pazienti ematologici, sia adulti che bambini. Al fine di rendere queste malattie sempre più guaribili, è però necessario continuare ad investire risorse nella Ricerca.

La sezione AIL Roma, fondata dal prof. Franco Mandelli, opera da quasi 40 anni sostenendo la ricerca scientifica e assistendo i malati e le famiglie in cura a Roma e provincia accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e sofferto percorso della malattia con servizi gratuiti adeguati alle loro esigenze, tra cui Cure domiciliari, Casa AIL “Residenza Vanessa”, Ambulatorio di psico-oncologia ematologica, Servizio di Pronto Ascolto, Viaggi solidali.

Dove trovare le Uova di Pasqua AIL Roma

Nei giorni 24 – 25 – 26 marzo nelle piazze di Roma e provincia. Per trovare la piazza più vicina oppure ordinare le Uova di Pasqua, si può chiamare il numero 06 441639621 o visitare il sito www.ailroma.it. Quest’anno in alcune piazze segnalate in elenco ci sarà anche la possibilità di versare le donazioni tramite POS con pagamento elettronico.

Presso l’Emporio Solidale in via Benevento, 2 e presso l’Ufficio Promozione AIL ROMA in via Rovigo, 1/a

Inviando un messaggio Whatsapp al numero 331 5002519

Nei Supermercati DOC, partner solidale di AIL Roma, fino a Pasqua. Per conoscere il supermercato più vicino visita www.ailroma.it o www.docmarket.it