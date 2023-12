Il 22 dicembre al Palladium gli studenti provenienti da 10 licei e istituti di istruzione superiore portano sul palco la loro abilità e le loro riflessioni

Il 22 dicembre 2023, sul palco del Palladium, va in scena lo spettacolo finale legato al progetto Umano/Urbano – L’umanità, la città, il teatro, promosso dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Lazio, nell’ambito di una serie di interventi per favorire l’accesso dei giovani agli spettacoli dal vivo.

Umano/Urbano – L’umanità, la città, il teatro – a cura di Alessandra De Luca, Andrea Cosentino, Eva Grieco, Francesco Maggiore, Efrem Barrotta – si è quindi sviluppato facendo interagire gli studenti con tutte le fasi di realizzazione di uno spettacolo dal vivo e la sua comunicazione: drammaturgia, recitazione, movimento scenico, composizione, fotografia, produzione di audiovisivi, grafica, comunicazione.

Lo spettacolo che andrà in scena il 22 dicembre ha come punto centrale la riflessione degli studenti sulla città, sugli spazi pubblici che abitano o attraversano, sulle loro esperienze, i disagi, le utopie e le distopie connesse al loro vissuto.

Umano/Urbano, la raccolta di appunti di viaggio

“Umano/Urbano” non è solo un percorso che porta alla realizzazione di uno spettacolo finale, non aspira alla compiutezza di una drammaturgia teatrale convenzionale, che avrebbe tolto spazio alla ricerca individuale e collettiva. Ci è sembrato più interessante pensarla e strutturarla come la raccolta di appunti di viaggio, l’esposizione cruda e la giustapposizione di momenti di un processo incompiuto ma vivo, un percorso immersivo attraverso gli spazi della città e del teatro: fotografie, ritratti, video, scritti, disegni e tutte le forme di espressione con cui i ragazzi hanno voluto raccontare e raccontarsi.

L’azione artistica, comunque si realizzi, presuppone lo straniamento dello sguardo, cioè l’osservazione del proprio oggetto con occhi diversi, per poterlo meglio comprendere. Noi speriamo che l’interesse di questo progetto possa risiedere in un doppio straniamento, tramite l’opportunità di gettare uno sguardo sulla nostra città attraverso gli occhi di quegli alieni che troppo spesso sono per noi gli adolescenti.”

Descrivono così l’appuntamento del 22 dicembre i curatori del progetto.

Gli studenti in scena

Hanno partecipato al progetto gli studenti provenienti da 10 licei e istituti di istruzione superiore: dal Liceo scientifico Ettore Majorana al Liceo Scientifico Vincenzo Pallotti, passando per il Liceo Classico Pilo Albertelli, il Liceo classico Orazio, il Liceo Eugenio Montale, l’Istituto Luigi Einaudi, il Liceo Enriques, il Liceo Scientifico Louis Pasteur, l’IIS Giorgi Woolf e il Liceo artistico Michelangelo Buonarroti di Latina.

Saranno Alessandro Albini, Anita Berton, Alice Carpentieri, Valeria Ciolfi, Federica D’Annunzio, Giulia Di Francesco, Sofia Di Laurenzio, Arianna Flammini, Alessandro Aran Giorgi, Giulia Iegre, Mona Kaloush, Tiziano Madonia, Isabel Pacella, Giulia Scarfone e Lea Torrisi gli studenti che andranno in scena per l’atto finale del progetto Umano/Urbano il 22 dicembre dopo aver frequentato in questi mesi i laboratori di drammaturgia, messa in scena, recitazione e movimento scenico guidati da Andrea Cosentino, Alessandra De Luca ed Eva Grieco.

Gli studenti e le studentesse della classe 3N dell’Istituto Einaudi hanno prodotto e curato, durante il laboratorio di grafica e comunicazione dello spettacolo dal vivo, l’identità visiva e il progetto grafico dell’intero progetto guidati da Francesco Maggiore ed Efrem Barrotta.

Umano/Urbano – L’umanità, la città, il teatro

22 dicembre 2023, ore 20.00

Teatro Palladium, Piazza Bartolomeo Romano, 8 00154 Roma (RM)