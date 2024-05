Il 17 maggio il Circolo degli Illuminati di Roma apre le porte a un evento totalmente inedito: Traumfänger, il party sensoriale di musica elettronica che coinvolge i cinque sensi per un’esperienza immersiva fuori dal comune

Il 17 maggio il Circolo degli Illuminati (via Libetta 1, Roma) apre le porte a un evento totalmente inedito: Traumfänger, il party sensoriale di musica elettronica che coinvolge i cinque sensi per un’esperienza immersiva fuori dal comune. Udito, vista, tatto, olfatto e gusto saranno risvegliati lungo tutto il corso della serata, attraverso la combinazione di musica, video proiezioni, light shows, fragranze diffuse e la possibilità di assaggiare l’inedito Traumfänger shot, un drink creato appositamente per il party dall’azienda Napoletana Compact Drink. Come rivela il titolo Traumfänger, che in italiano si può tradurre con acchiappasogni, l’evento intende ricreare un ambiente onirico, in grado di suscitare emozioni e favorire i rapporti, lasciando un impatto duraturo sui partecipanti che verrà concretamente rafforzato da un cadeau offerto da Napoletana Compact Drink (fino a esaurimento disponbilità). Un originale drink componibile, dall’insolito packaging, grazie al quale, una volta a casa, sarà possibile rinvigorire il ricordo delle sensazioni vissute. L’attenzione e l’immaginazione del pubblico saranno rapite in un viaggio multisensoriale che amplificherà il piacere dato dalla musica. L’esclusiva line up, infatti, prevede una serie di dj, protagonisti dalla scena musicale italiana ed internazionale. In console si alterneranno: Heimlich Knüller, dj resident di famosi club berlinesi tra cui: Kater Blau, Sisyphos e Wilde Renate, nonché, presenza costante di festival leggendari come il Fusion e il Garbicz, per la prima volta in Italia. Lory D, protagonista della scena techno anni Novanta e l’unico dj italiano prodotto da Aphex Twin e fondatore dell’etichetta discografica Sounds Never Seen. Il tedesco Chris el Raton, fondatore della label Balearic Freak e attivo tra Ibiza e Berlino, e Jens Lange, dj emergente nella scena musicale elettronica della capitale tedesca. L’evento romano, con il video project di Linda Papaleo, ideato e organizzato da Elena di Costanzo; co-organizzato e curato da Guenda Bianca Riccio della Noce, rappresenta la prima tappa di un percorso che toccherà varie città, come Barcellona, Parigi, Milano, Miami. La data della capitale si svolge anche grazie ad Alessandro Asoli, proprietario e direttore artistico del Circolo degli Illuminati che accoglie Traumfänger, con cui inaugura una stagione nel segno degli eventi interattivi e immersivi. Del supporto tecnico si occupano poi Matteo Fiocchetti, curatore dei visual e delle proiezioni; Jacopo Ben Abbes direttore tecnico suono e luce, entrambi del Circolo degli Illuminati. Media partner Re-visioni e G. di “Coronarie”.

TRAUMFÄNGER

Venerdì 17 maggio

Circolo degli Illuminati | h 22.30

Via Giuseppe Libetta 1, Roma

Il costo del biglietto è di 10,00 €.