Dal 31 maggio, una nuova Favola prende vita al Laghetto dell’Eur: “This is Wonderland” presenta “Pinocchio, Back to Wood” un viaggio a ritroso ricco di sorprese inaspettate.

Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha incantato oltre mezzo milione di spettatori, This is Wonderland presenta un inedito percorso espositivo che, dal 31 maggio 2024, presso le cascate del Laghetto dell’Eur, condurrà gli spettatori in un universo di luci e di emozioni vivide. La narrazione si snoda attorno alle avventure di Pinocchio, il burattino con il naso estensibile, simbolo di innocenti menzogne e del desiderio di Geppetto. In questa rilettura, la storia prende una svolta inaspettata: un orologio che gira al contrario che consente di intraprendere un viaggio a ritroso in cui scoprire che dagli errori si può sempre imparare.

Tra le novità di quest’anno che arricchiscono l’esperienza culturale, spiccano l’adozione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, e l’esaltazione dell’arte dell’artigianato, attraverso dimostrazioni di costruzione di orologi da parte di Mastro Geppetto. Gli spettatori avranno anche l’opportunità di ammirare giocattoli d’epoca e assistere a spettacoli artistici originali.

Questa iniziativa riflette l’impegno dell’organizzazione verso l’innovazione e la sostenibilità ambientale. Certificata secondo la normativa UNI ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi, LUX EVENTI garantisce un approccio rispettoso dell’ambiente, della società e dell’economia in ogni fase dell’evento.

This is Wonderland si presenta come un connubio tra arte e intrattenimento, promettendo di coinvolgere e ispirare ogni spettatore attraverso uno spettacolo in cui l’immaginazione sfocia nel reale.

INFO: