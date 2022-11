Terremoto a Roma, 9 Novembre: scossa avvertita questa mattina

Due scosse di terremoto sentite poco dopo le 7.00 nel Centro Italia, avvertite soprattutto nelle Marche e in Emilia Romagna (Cattolica e Rimini). Scossa sentita anche in Nord Italia e nella Capitale

Avvertita scossa di terremoto di magnitudo 5.8 (di 5.5 se si calcola solo l’energia sprigionata) con epicentro nell’Adriatico tra Italia e Croazia, nella costa marchigiana – adriatica. L’epicentro è in mare. Profondità di 8 Km. La magnitudo è stata fortemente alta.

Sentita molto forte nelle provincie di Pesaro e Urbino. Verifiche in corso alla staticità degli edifici e palazzi, tante infatti sono le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco.

Ad Ancona non si terranno le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado in tutta la città.

Non ci sono richieste di soccorso di persone.

A Rimini ci sono delle evacuazioni in corso. Molte persone in hotel (in occasione dell’evento EcoMondo) stanno lasciando le loro camere e si stanno riversando in stazione.

La paura è legata al mare: visto che l’epicentro è stato al mare si aspetta con ansia una ‘reazione del mare’.

Questo è quanto si apprende da RaiNews24.

Si spera non ci siano danni a persone o a cose. In corso accertamenti sul territorio

La scossa è stata avvertita chiaramente questa mattina intorno alle 7.08 in vari città d’Italia: da Padova a Pescara, da Roma a Bolzano, da Rimini a Bologna.

Nelle Marche la gente è scesa in strada.

Secondo quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa di terremoto avvertita a Roma ha avuto magnitudo 5.8. Questa stima potrebbe essere più raffinata nelle prossime ore.

Il sito di Ingv è tornato di nuovo raggiungibile dopo un primo momento di fuori servizio causato probabilmente dall’elevato numero di accessi . I dati ufficiali sulla scossa avvertita molto forte questa mattina nel centro Italia.





Tantissimi utenti si stanno riversando su Twitter per avere maggiori informazioni.

C’è chi si è svegliato di soprassalto, avvertendo una brutta sensazione, una sorta di tremore nel corpo .

