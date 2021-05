Internazionali di Tennis 2021 Roma: come accedere e dove vederli in tv

Tennis: gli Internazionali BNL d'Italia 2021 a Roma saranno aperti al pubblico: ecco come accedere al Foro Italico e dove vederli in tv

Gli Internazionali d’Italia sono uno degli eventi sportivi più attesi del 2021, anche per il fatto che saranno uno dei primi ai quali potrà partecipare il pubblico. 78esima edizione del torneo tennistico più importante del nostro paese, andiamo a scoprire come poter accedere agli spalti del Foro Italico e dove vedere i match in tv.

A partire dal 9 maggio a Roma si terranno gli Internazionali BNL d’Italia di tennis 2021. Foto: Kikapress

Tennis, Internazionali d’Italia 2021: il programma

Gli Internazionali BNL d’Italia2021 si svolgeranno dal 9 al 16 maggio al Foro Italico di Roma. In realtà, già dal 3 al 5 maggio tra Formia e Tirrenia sono partiti i Tornei di Selezione, in attesa del primo turno dei tabelloni cadetti di singolare maschile e femminile, in programma a Roma da sabato 8 maggio.

La prima giornata del tabellone principale sarà quella di domenica 9 maggio per gli uomini, mentre il torneo femminile partirà lunedì 10. Le finali – sia maschile che femminile – sono previste per domenica 16 maggio alle 11.00.

Internazionali di Tennis Roma: come accedere al Foro Italico

Il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, ha annunciato che gli Internazionali BNL d’Italia 2021 si giocheranno in presenza dei tifosi a partire dagli ottavi di finale.

“Il Cts mi ha confermato che gli spalti degli Internazionali di Tennis di Roma saranno aperti al pubblico sin dalle sfide degli ottavi di finale, secondo una percentuale tra il 20 e il 25% della capienza”, ha dichiarato in una nota.

Per questo motivo, le gare alle quali potrà assistere il pubblico sono ben 15 (l’anno scorso furono solo 3).

Tuttavia, nonostante sul sito ufficiale della manifestazione sia già attiva una sezione per acquistare online i biglietti per i match, non è ancora possibile farlo. Il meccanismo di assegnazione dei tagliandi d’ingresso, infatti, non è stato ancora reso noto.

La possibilità è che siano assegnati secondo la seguente priorità: sponsor, abbonati, ordine cronologico di acquisto. Inoltre, per entrare agli Internazionali sarà necessario avere già effettuato il vaccino, avere già avuto il Covid o presentare l’esito negativo di un tampone risalente alle precedenti 48 ore.

Internazionali di Tennis: dove vederli in tv

Gli Internazionali BNL d’Italia2021 di tennis saranno trasmessi anche in televisione.

Il torneo maschile, a partire da domenica 9 maggio, sarà trasmesso integralmente in diretta tv sulla pay tv Sky Sport o sui servizi in streaming Sky Go e NowTV. Non sono stati ancora comunicati eventuali accordi per la trasmissione di match in chiaro su altre reti, come Rai Sport, Tv8 o SuperTennisTV.

Su SuperTennisTv (canale 64 del digitale terrestre), invece, sarà possibile seguire in diretta gli incontri del torneo femminile in maniera totalmente gratuita. Sarà inoltre possibile vedere gratuitamente i match WTA anche sul canale streaming supertennis.tv.

