Gli Internazionali d’Italia sono uno degli eventi sportivi più attesi del 2021, anche per il fatto che saranno uno dei primi ai quali potrà partecipare il pubblico. 78esima edizione del torneo tennistico più importante del nostro Paese, andiamo a scoprire come poter accedere agli spalti del Foro Italico e dove vedere i match in tv.

foto: Kikapress