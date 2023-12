Arriva esclusivamente a Roma il nuovo SUPERMAGIC XX, il più grande spettacolo di magia d’Europa con i migliori illusionisti del mondo.

La 20ª edizione dell'imperdibile evento teatrale approda all'Auditorium della Conciliazione dal 25 gennaio al 4 febbraio 2024.

La 20ª edizione dell’imperdibile evento teatrale approda all’Auditorium della Conciliazione dal 25 gennaio al 4 febbraio 2024.

Un nuovo spettacolo ancora più straordinario dei precedenti con i più grandi e famosi campioni internazionali, illusionisti, trasformisti, prestigiatori e manipolatori. Darcy Oake, Léa Kyle, Florian Sainvet, Enzo Wayne e tanti altri eccezionali artisti vi aspettano insieme sullo stesso palco per farvi vivere un’indimenticabile esperienza.

La 20ª edizione di Supermagic 2024 è un evento da non perdere, con un nuovissimo cast di oltre 20 artisti in grado di far sognare ad occhi aperti gli adulti, ma anche i bambini, per oltre 2 ore di grande magia dal vivo.

Uno spettacolo unico e un’ottima idea per regalare agli adulti, ma anche ai bambini, un’indimenticabile esperienza di stupore racchiusa in uno spettacolo di grande magia originale e irripetibile.

