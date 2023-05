Le visite si svolgono nel mese di maggio e si concluderanno con un evento finale all’Orto Botanico di Roma

La città diventa sempre più verde e più vivibile, alla ricerca di un contatto con la natura che fa bene al pianeta ma soprattutto all’essere umano che lo abita: non deve essere un’utopia, ma un obiettivo ben preciso da perseguire insieme, coinvolgendo studenti e nuove generazioni.

Ed è esattamente questo lo spirito di AND (Arte, Natura e Didattica), un progetto di divulgazione scientifica lanciato da eUrban, che si occupa di evoluzione urbana nella zona di Roma Eur: 100 studenti romani avranno l’occasione di partecipare a lezioni di arte contemporanea e di botanica, accompagnati da esperti del settore, e di fare esperienze inedite tra natura e bellezza.

Le visite si svolgono nel mese di maggio 2023 convolgendo alcune scuole romane (la scuola primaria Antonio Gramsci dell’ I.C. Domenico Bernardini, la scuola secondaria di I° Cesare Pavese dell’I.C. l.go Dino Buzzati, il Liceo Artistico Caravaggio del Municipio IX di Roma) e il Corso di Laurea Magistrale in gestione della biodiversità e delle aree naturali protette dell’Università La Sapienza: l’evento si concluderà con la visita finale all’Orto Botanico, polmone verde di Roma, il 5 giugno 2023, giornata mondiale dell’Ambiente.

Le esperienze offerte agli studenti sono realmente inedite e ricche di spunti educativi: accompagnati dall’artista Ria Lussi, dai botanici Fabio Francesconi e Roberto Valenti dell’Università La Sapienza e da Tania Di Bernardo di Arkage, i ragazzi conosceranno da vicino la Moving Forest, un bosco transitorio di 400 alberi, la Walkaround Gallery, una galleria a cielo aperto e l’“Italian Zen Garden”, un giardino olfattivo con oltre 10 specie di piante aromatiche. Avranno inoltre a disposizione materiali didattici che li aiuteranno a comprendere meglio l’esperienza e a fissarla nella memoria, come la guida sui comportamenti virtuosi “ALtogether towards the future: 10 semplici regole per salvare il pianeta”, e “Greenscovery Masters”, una piccola antologia illustrata sui ritratti dei grandi botanici del pianeta, oltre al simpatico sketchbook “E tu, che albero vorresti essere?” che invita a disegnare gli alberi per conoscerli meglio.

Il progetto eUrban nasce dall’incontro di Silver Fir Capital e GWM Group con l’artista Ria Lussi per sviluppare progetti e azioni guidate dai temi ESG (Environmental, Social, Governance) e volte a rigenerare gli spazi del vivere e del lavoro, creando le condizioni per la sostenibilità e la salvaguardia di un pianeta sempre più fragile.

“Con AND vogliamo connettere eUrban e l’EUR. Abbiamo voluto iniziare dai bambini e dai ragazzi delle scuole elementari, medie, liceo e università, per sviluppare o, meglio, consolidare una coscienza artistica ed ecologica indispensabile per il loro e nostro futuro”, ha dichiarato Lorenzo Baroni, Amministratore Delegato di Silver Fir Capital.

Oltre alla curatela scientifica dell’Orto Botanico di Roma, il progetto AND ha ricevuto il patrocinio ufficiale del IX Municipio del Comune di Roma.