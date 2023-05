La letteratura sportiva torna a Roma con il festival Sócrates Sport Storie Società dal 2 al 7 Maggio, nella cornice della periferia romana di Pietralata.

Sócrates, il festival della cultura sportiva letteraria

“Il festival dedicato alla letteratura e cultura sportiva che guarda alla cultura e alla società attraverso il prisma dello sport.” Così si racchiude il significato del festival che torna a Pietralata dal 2 al 7 Maggio.

Si tratta di un’occasione per tutti gli amanti dello sport in ogni sua forma di parlare della propria passione, ricordando che lo sport è anche sinonimo di cultura e, in alcuni casi, anche di letteratura. La letteratura sportiva in Italia ha vissuto una storia tortuosa, passando da facili entusiasmi ad aspre critiche, a partire da chi vedeva nello sport un prodotto della cultura di massa e quindi lontano dall’intelligenza o dalla letteratura.

Anni di pubblicazioni brillanti ed editorie interessate al tema hanno finalmente cambiato questo paradigma, riconoscendo come lo sport faccia parte della nostra cultura e come lo si possa trasformare in letteratura, come ogni aspetto della vita.

Non è da meno Sócrates, che durante le sue sei giornate di festival, propone una serie di eventi dal grande livello di interesse, coinvolgendo attori, appassionati, sportivi e giornalisti.

Il programma

Si comincia il 2 e 3 Maggio al Bibliopoint Perlasca in cui si coinvolgerà anche l’Istituto Von Neumann, con eventi ed attività dedicate agli studenti del liceo scientifico ad indirizzo sportivo, per poi proseguire il 4 Maggio alla Biblioteca Vaccheria Nardi.

Il weekend di Sócrates sarà ospitato dal Campo Sportivo XXV Aprile a Pietralata, con una serie di incontri dal sapore locale e internazionale.

Venerdì 5 Maggio si comincia con un’amichevole organizzata dal Romulea Autistic Football Club e dalla Liberi Nantes ASD, seguita dai saluti istituzionali del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. In serata ci saranno gli incontri con Walter Sabatini, a proposito del suo libro “Il mio calcio furioso e solitario” e con il poeta, scrittore e regista Franco Arminio.

Sabato 6 Maggio Sócrates viaggia oltre i confini del nostro paese per volare in Argentina, con un dialogo tra Andrea Romano e Fabrizio Gabrielli dal titolo: Messi vs Batistuta.

Dal derby argentino si torna nei nostri confini con il derby più sentito d’Italia quando si parla di calcio. A seguire, infatti, il derby letterario della capitale, Roma contro Lazio, con Sandro Bonvissuto e Andrea Pomella. Il sabato di Sócrates si conclude con la presenza eccezionale dell’attore Valerio Aprea, nell’incontro “Apreaposito di Sport”.

Nella giornata conclusiva sono numerosi gli appuntamenti. Da Mauro Covacich sul racconto della corsa con “A perdifiato”, a Giorgia Bernardini che racconta con il suo “Area Piccola”, il basket come metafora del talento.