Con il contributo dei massimi esperti del settore, si parlerà di imprese italiane e di ESG, un rapporto non sempre immediato. Lìappuntamento è per giovedì 16 marzo 2023, ore 15.00-17.30, Stadio Domiziano

Arriva dall’Europa (GU-UE 26.12.22) la nuova direttiva in materia di raggiungimento degli ESG sul Reporting di Sostenibilità destinata anche a medie imprese di tutta la filiera, produttive e commerciale. Gli Stati hanno 18 mesi per recepirla ed entro tre anni oltre 4.000 Imprese italiane dovranno adeguarsi con tutte le rispettive filiere. Delle 2.500 principali società italiane dell’Indice Mediobanca, però a oggi, neanche un terzo pubblica il Bilancio di Sostenibiltà e un’altro terzo non parla di sostenibilità nella propria comunicazione.

A che punto sono quindi le PMI e le aziende italiane? L’adozione di criteri ESG nel sistema della attività produttive italiane è ancora arretrato e inadeguato. Quale concreto effetto avrà la nuova direttiva dal momento in cui verrà ratificata del Governo Italiano?

Numeri e statistiche alla mano, se ne parlerà il 16 marzo 2023 presso lo Stadio Domiziano di Roma in occasione della conferenza straordinaria di OIBR (Organismo Italiano Business Reporting) “L’informazione di sostenibilità nel contesto operativo e strutturale delle imprese italiane: i processi di cambiamento con particolare riguardo alle PMI”.

Interverranno alcuni degli stakeholder e dei massimi esperti in materia italiani, con l’intervento di istituzioni e aziende: Alessandro Lai, Presidente Fondazione O.I.B.R. e Ordinario di Economia Aziendale Università di Verona; Alberto Gusmeroli, Presidente X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo Camera dei Deputati; Stefano Zambon, Segretario Generale, Fondazione O.I.B.R. e Ordinario di Economia Aziendale Università di Ferrara; Francesco Tamburella, Coordinatore ConsumerLab e componente del Forum per lo Sviluppo Sostenibile; Paolo Bacciga, Vicepresidente Fondazione O.I.B.R; Andrea Di Segni, Managing Director Morrow Sodali; Micol Rigo, Vice-Direttrice RAI per la Sostenibilità–ESG; Marco Maffei, Partner KPMG; Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI; Lino Cinquini, Presidente Comitato Scientifico Fondazione O.I.B.R. e Ordinario di Economia Aziendale Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa.

Per partecipare è necessario prenotarsi all’indirizzo https://www.consumerlab.it/conferenza-straordinaria-informazione-di-sostenibilita/