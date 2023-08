Dopo gli headliner Moderat, Peggy Gou e Verdena annunciati gli ultimi nomi che completano la line up di Spring Attitude 2023. Il festival internazionale di musica e cultura contemporanea giunto alla sua dodicesima edizione si svolgerà il 23 e 24 settembre a Roma negli Studi di Cinecittà

La talentuosa ed eclettica cantautrice Anna Carol, Archivio Futuro progetto tra l’acustico e l’elettronico nato dall’incontro tra il producer e dj Lorenzo BITW, il batterista Danilo Menna e il sassofonista Vittorio Gervasi; il post cantautorato di Ibisco e il cantautorato sognante e sfacciato di Marco Fracasia. La giovane cantautrice romana Giin, nome d’arte di Ginevra De Tommasi classe 2003; gli Studio Murena con il brillante mix tra jazz e hip-hop; e Valentino, progetto del giovane cantante Michele De Vincenti nato dal sodalizio artistico con il producer e artista Arssalendo.

Sono questi gli ultimi nomi annunciati che completano la line up di Spring Attitude 2023, il festival internazionale di musica e cultura contemporanea giunto alla sua dodicesima edizione che si svolgerà il 23 e 24 settembre a Roma negli Studi di Cinecittà.

Una location fortemente simbolica e suggestiva che l’anno scorso ha ospitato e incantato oltre 15.000 persone, registrando il tutto esaurito.

Un appuntamento – da oltre dieci anni – ormai imperdibile e sempre più consolidato, per una manifestazione capace di intercettare le tendenze del momento e allo stesso tempo di scoprirne di nuove, da sempre attenta alle contaminazioni tra generi e stili. Non è un caso quindi che il nome dell’edizione 2023 sia Naturae, plurale latino che rappresenta e identifica le diverse anime del festival, sia musicali che artistiche.

Spring Attitude come luogo del possibile quindi, e casa di una pluralità di voci, di persone, suoni e atmosfere che da sempre abitano il festival e che in esso coesistono felicemente.

Headliner dell’edizione 2023 sono: Moderat, il trio tedesco tra i più esaltanti della scena elettronica dell’ultimo decennio con il loro ultimo album di successo MORE D4TA; la dj sudcoreana di base a Berlino Peggy Gou, già incoronata tra le divinità dell’elettronica; e i Verdena, reduci dal trionfo del loro ultimo album Volevo Magia e un tour quasi tutto sold-out. A loro si aggiungono i ritmi acid house e le atmosfere mediorientali del duo francese Acid Arab e le sonorità magnetiche ed evocative di BLUEM, al secolo Chiara Floris, giovane cantautrice e produttrice sarda di base a Londra con il nuovo album nou. I Bud Spencer Blues Explosion, duo alt-rock fondato da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio; il dj e producer tedesco Christian Löffler e la dj e producer parigina sulla cresta dell’onda Chloé Caillet con il nuovo ep Intro. La contaminazione tra cantautorato, elettronica, jazz e influenze partenopee sono gli ingredienti dei Fuera; mentre le visioni psichedeliche elettroniche e minimaliste caratterizzano il sound di HVOB, ovvero Her Voice Over Boys, duo elettronico fondato da Anna Müller e Paul Wallner di base a Vienna, lanciato dal famoso producer Oliver Koletzki.

E ancora gli italiani Lucio Corsi, autore e musicista dalla cifra unica e dalla poetica altamente riconoscibile; Maria Chiara Argirò, tra i protagonisti della nuova scena jazz internazionale; i Parbleu con il loro groove ed ELE A, classe 2002 – con il nuovo EP Globo. Il ritorno di Meg con il suo ultimo album Vesuvia; e l’enfant prodige della nuova musica italiana Tutti Fenomeni per l’unica data estiva del suo Antidoto alla morte tour in cui presenterà i brani dell’ultimo album Privilegio raro insieme a quelli di Merce Funebre.Anche quest’anno si rinnova inoltre la collaborazione con DICE, il ticketing londinese mobile-only fondato nel 2014.

SPRING ATTITUDE FESTIVAL 2023

NATURAE

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023

Studi di Cinecittà – ROMA

𝗗𝗔𝗬 𝟭 | Sabato 23 Settembre

PEGGY GOU / VERDENA / ACID ARAB dj / ARCHIVIO FUTURO / BUD SPENCER BLUES EXPLOSION / CHLOE’ CAILLET / IBISCO / MARCO FRACASIA / MARIA CHIARA ARGIRO’ / PARBLEU / VALENTINO

𝗗𝗔𝗬 𝟮 | Domenica 24 Settembre

MODERAT / ANNA CAROL / BLUEM / CHRISTIAN LÖFFLER / ELE A / FUERA / GIIN / HVOB ᴸᶦᵛᵉ / LUCIO CORSI / MEG / STUDIO MURENA / TUTTI FENOMENI (unica data estiva)

