Solstizio d’inverno: l’effetto luminoso al Pantheon che si può ammirare solo il 21 dicembre

Vi è mai capitato di visitare il Pantheon il 21 dicembre? Ecco cosa succede solo quel giorno

Il Pantheon è uno dei monumenti principali di Roma che si trova a Piazza della Rotonda, da quel punto si può ammirare la bellezza della città eterna, passeggiando tra le viuzze e gli angoli della Capitale. E’ un punto di riferimento per i romani e per i turisti che non perdono occasione di visitarlo non solo per la sua storia ma anche per la particolarità della cupola.

Pantheon, cosa succede il 21 dicembre

Il Pantheon si contraddistingue dagli altri monumenti per la sua cupola gigantesca e per il grande oculus di 9 metri che si trova alla sua sommità. Si tratta dell’unica finestra della struttura da cui entra un’intensa luce che viene proiettata all’interno della cupola e fa sì che l’edificio diventi un grande calendario di pietra. Nello specifico, grazie ai cinque ordini di 28 lacunari è possibile notare e misurare il moto del sole e il susseguirsi delle stagioni.

Il 21 dicembre è un giorno particolare, si verifica il solstizio d’inverno: il solo a mezzogiorno tocca l’altezza minima sull’orizzonte. Proprio in quella giornata, la macula solare raggiunge il punto più alto.

Altri eventi solari

Oltre al 21 dicembre, si verificano fenomeni interessanti anche durante altri periodi dell’anno. Per esempio, uno studio fatto nel 2014 afferma che il 7 aprile e il 4 settembre avviene il cosiddetto Arco di luce. Nel dettaglio, per alcuni giorni la luce dell’oculo illumina l’arco che si trova in corrispondenza del portale d’ingresso così da comparire un Quadrato di luce che viene proiettato sul pavimento.

Ogni anno con i vari fenomeni legati al Pantheon, sono sempre di più i turisti che vi giungono per ammirare tale bellezza e particolarità. Addirittura, vengono organizzati gruppi con la guida che li porta alla scoperta della storia e cultura romana.

