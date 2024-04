Cosa fare nel ponte del 25 aprile? Di seguito alcuni eventi e appuntamenti da non perdere per grandi e piccoli

In occasione della Festa delle Liberazione molte persone avranno qualche giorno di ferie da trascorrere in famiglia o in compagnia di amici. C’è chi si è già organizzato per una gita fuori porta e chi, invece, deve decidere come passare il ponte del 25 aprile. Di seguito alcuni consigli.

Ponte 25 aprile cosa fare?

Ecco alcuni eventi da non perdere in occasione del ponte del 25 aprile:

Festa della Resistenza : per il secondo anno consecutivo, Roma Capitale celebra una pagina fondamentale della storia nazionale: la lotta per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La Festa della Resistenza si svolge in alcuni spazi del V e del VII Municipio: la Piazza Coperta e lo Spazio Pagoda ad Arco di Travertino, la Casa della Cultura e dello Sport “Silvio Di Francia” a Villa De Sanctis, Villa Lazzaroni (nel Teatro e nell’ex Sala Consiglio del Municipio VII) e la Biblioteca Cittadini del Mondo ed è diffusa in tanti altri luoghi dei Municipi coinvolti tra Quadraro, Tor Pignattara, Centocelle, Alessandrino e Pigneto, grazie alle iniziative organizzate dalle reti di Associazioni culturali e territoriali Q44 e Ottava Zona – Memoria Est.

: per il secondo anno consecutivo, Roma Capitale celebra una pagina fondamentale della storia nazionale: la lotta per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La Festa della Resistenza si svolge in alcuni spazi del V e del VII Municipio: la Piazza Coperta e lo Spazio Pagoda ad Arco di Travertino, la Casa della Cultura e dello Sport “Silvio Di Francia” a Villa De Sanctis, Villa Lazzaroni (nel Teatro e nell’ex Sala Consiglio del Municipio VII) e la Biblioteca Cittadini del Mondo ed è diffusa in tanti altri luoghi dei Municipi coinvolti tra Quadraro, Tor Pignattara, Centocelle, Alessandrino e Pigneto, grazie alle iniziative organizzate dalle reti di Associazioni culturali e territoriali Q44 e Ottava Zona – Memoria Est. Ingresso gratuito musei statali, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali sono aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

LEGGI ANCHE:–Isola Farnese, il villaggio delle fiabe a 30 min da Roma. Il tempo qui sembra essersi fermato

Oasi affiliata WWF di Roma: attività in programma , Sabato 27 e domenica 28 aprile i ragazzi e le loro famiglie potranno godere di un’immersione nella natura nel rispetto di tutte le preziose caratteristiche di biodiversità.

, Sabato 27 e domenica 28 aprile i ragazzi e le loro famiglie potranno godere di un’immersione nella natura nel rispetto di tutte le preziose caratteristiche di biodiversità. FloraCult , mostra mercato florovivaistica e di sostenibilità, ritorna per la tredicesima edizione da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2024. Via Giacomo Andreassi, 30, 00123 Roma RM.

, mostra mercato florovivaistica e di sostenibilità, ritorna per la tredicesima edizione da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2024. Via Giacomo Andreassi, 30, 00123 Roma RM. Primavera alla Landriana , un tripudio di colori e profumi dal 25 al 28 Aprile 2024. Amanti del verde e del giardinaggio, preparatevi! Torna l’attesissima Primavera alla Landriana, la storica mostra mercato che dal 25 al 28 Aprile 2024 vi immergerà in un vortice di colori, profumi e saperi presso i Giardini della Landriana, a pochi chilometri da Roma.

FOTO: SHUTTERSTOCK