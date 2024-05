Avete mai visitato Sermoneta? E’ un borgo medievale situato nel Lazio con tanti particolari da scoprire: tutti i dettagli

Sermoneta è un borgo del Lazio dove la storia, cultura e tradizione si uniscono, creando un luogo unico e incantato. E’ considerato uno dei paesi più belli della nostra regione dove si respira un’atmosfera suggestiva. Situato nella Pianura Pontina a due passi dai Monti Lepini, localizzato tra Anzio, il Parco dei Castelli Romani, Frosinone e Sabaudia. Scopriamo quali sono i particolari da visitare lungo il percorso.

Cosa visitare a Sermoneta, borgo del Lazio?

A Sermoneta sono tante le attrazioni da visitare come il Castello Caetani, una struttura difensiva risalente al XIII secolo. Si tratta di un’antica roccaforte, simbolo del potere della famiglia Caetani, la quale per secoli influenzò le vicende storiche della cittadina di Sermoneta. Ancora oggi è intatta la sua bellezza nonostante i continui interventi: dalla magnificenza delle mura esterne alle spettacolari sale interne, decorate con degli splendidi affreschi del pittore Girolamo Siciolante, poi ribattezzato il Sermoneta.

C’è poi l’Abbazia di Valvisciolo, un luogo di preghiera che si trova nella Valle del Valvisciolo, in provincia di Latina. Un luogo simbolo del borgo di Sermoneta è la Loggia dei Mercanti, un complesso di arcate realizzati nel XV secolo da un esponente della famiglia Caetani, Onorato III.

A seguire la Cattedrale di Santa Maria, ubicata nell’omonima piazza all’interno del centro storico del borgo. Poi ancora la Chiesa di San Michele Arcangelo, una struttura suggestiva costruita in cima a uno sperone roccioso.

Nelle vicinanze di Sermoneta vi è il Convento di San Francesco, un grande complesso che si trova lungo la fine del percorso panoramico dove è possibile fare una passeggiata e scoprire il paesaggio unico.

Gli eventi da non perdere

Oltre ad essere un luogo suggestivo dove la bellezza prevale, Sermoneta è ricca di eventi da non perdere. Tra gli appuntamenti a cui partecipare ricordiamo la Festa dei Fauni, una manifestazione che si tiene a marzo con musica, spettacoli, gare e le immancabili specialità della cucina tipica del posto.

Poi ancora la Festa della Polenta a gennaio che viene cucinata su fuochi di legna viva per alcune ore, per poi servirla ai visitatori provenienti da tutta Italia.

Infine, la rievocazione della Battaglia di Lepanto, una grande vittoria ottenuta dai cristiani sull’esercito navale dei turchi, avvenuta intorno alla metà del XVI secolo, che vide la partecipazione di alcuni soldati forniti da Onorato IV Caetani.

Per tale evento sono previste sfilate per le vie del centro storico di Sermoneta con figuranti in costume, gare di cavalli e cibo tipico.

FOTO: SHUTTERSTOCK