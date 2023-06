Conoscevi il detto “sei come er cacio su maccheroni”? scopri uno dei tanti termini usati dai romani che rendono unico questo dialetto.

Il dialetto romano o romanesco è uno dei dialetti tra i più conosciuti di Italia, reso celebre dalla televisione e dal cinema proprio per le sue espressioni divertenti e, talvolta, irriverenti.

Non a caso sono molti i film e le serie tv italiane utilizzano le espressioni dialettali romane per far strappare una risata allo spettatore. Un esempio è “Questo mondo non mi renderà cattivo”, la nuova serie televisiva di ZeroCalcare uscita di recente su Netflix, nel quale il dialetto rappresenta un elemento importante per la comunicazione e la caratterizzazione dei personaggi.

Il modo di dire “Sei come er cacio sui maccheroni”

Foto Shutterstock

Tra i modi dire più conosciuti del dialetto romano c’è l’espressione “Sei come er cacio sui maccheroni” che sta a indicare un abbinamento perfetto tra una cosa e l’altra. Questo detto indica, infatti, l’impeccabile accostamento che i romani sono soliti fare quando utilizzano il formaggio grattugiato, ovvero il cacio, con la pasta, in questo caso i maccheroni.

Le origini del detto romano

Non tutti sanno però che alcune di queste espressioni dialettali risalgono a oltre mille anni fa. Infatti, già nel Medioevo, come oggi, la pasta veniva gustata con l’aggiunta di una spolverata di formaggio.

In conclusione, il dialetto romano, con le sue espressioni divertenti e pittoresche, continua a far parte integrante della cultura romana e ad arricchire la lingua italiana con il suo umorismo e la sua saggezza popolare. Il detto “Sei come er cacio sui maccheroni” è solo uno dei tanti esempi di come il dialetto romanesco aggiunga colore e vivacità alla comunicazione quotidiana nella Capitale.