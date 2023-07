Per lunedì 24 luglio è in programma una protesta nazionale di quattro ore proclamata dal sindacato Usb.

Lo sciopero riguarderà la rete Atac, compresi bus, metro, tram e ferrovie regionali, Roma TPL e la rete Cotral, che collega la capitale con il resto del Lazio. Lo sciopero sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e potrebbe causare disagi e ritardi per i pendolari e i turisti.

Lo sciopero riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Il servizio sarà garantito sino alle ore 8.29; poi, fino alle ore 12.30 le corse non saranno garantite sull’intera rete. Alle ore 12.30 è prevista la ripresa del servizio.

Per quanto riguarda l’accessibilità, durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale

Non sarà garantito il servizio delle biglietterie; mentre i parcheggi di interscambio resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie on-line resta sempre attivo



Tutti i dettagli su Romamobilità.it >