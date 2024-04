Uno dei luoghi più romantici e conosciuti della città. Stiamo parlando della Terrazza del Pincio, che offre ai suoi visitatori un panorama mozzafiato su Roma dove è possibile fare degli scatti spettacolari. Tra romani e turisti è difficile, infatti, trovare vuota questa terrazza, che affaccia precisamente davanti a Piazza del Popolo e dove, all’orizzonte, è possibile vedere la maestosa cupola di San Pietro.

Per accedere basta prendere tramite le rampe che salgono da piazza del Popolo, dal viale di Villa Medici che lo mette in comunicazione con la chiesa e la scalinata di Trinità dei Monti, dal Viale delle Magnolie e dal cavalcavia sul Muro Torto che lo collega dal 1908 a Villa Borghese. Sono molti gli innamorati che desiderano immortalare il loro amore proprio in questo luogo e che passeggiano per questi viali. Oltre alla visuale, il Pincio è, infatti, perfetto per passeggiare. I suoi ampi spazi permettevano un tempo il passaggio delle carrozze, che portavano poi alla maestosa villa.

La suggestiva atmosfera del Pincio fa da cornice a numerosi film italiani e stranieri, tra cui La Grande bellezza di Paolo Sorrentino.

Storia della terrazza del Pincio

La terrazza del Pincio, anche come colle Pinciano, era originariamente situato fuori dai confini della Roma antica e non è incluso tra i famosi sette colli della città. Durante il medio e tardo periodo repubblicano, era una zona apprezzata dalle famiglie patrizie romane, che vi costruirono lussuose dimore e giardini, come gli Horti Lucullani, Horti Sallustiani, Horti Pompeiani e Horti Aciliorum. Questi spazi verdi erano così significativi che il colle era noto come il Collis Hortulorum, o “colle dei giardini”. Il nome “Pincio” deriva dalla famiglia Pincii, che possedeva terreni sul colle nel IV secolo.

In età augustea

Il Pincio entrò a far parte della regio VII Via Lata, un’area che vide un’intensa urbanizzazione. Sotto il dominio di Agrippa furono costruiti il Campus Agrippae, una villa e la tomba di Agrippa. In questa zona sorgevano anche importanti strutture come la caserma della I coorte dei vigiles e il mercato della carne suina, il Forum Suarium. Durante il II secolo d.C., la regione lungo la Via Lata divenne un quartiere densamente popolato, con insulae e botteghe. Nel III secolo, l’area continuò a essere un centro di attività edilizia, con l’erezione di un grande tempio del Sole da parte di Aureliano e l’inclusione del colle all’interno delle Mura aureliane.

Dalla tarda antichità fino alla fine del XVIII secolo, la terrazza rimase prevalentemente disabitata, occupato principalmente da vigneti e giardini di enti religiosi come l’ordine degli Agostiniani e il convento dei Minimi presso la Trinità dei Monti. L’idea di trasformare il Pincio in un giardino pubblico nacque durante l’occupazione francese di Roma (1808-1814), un progetto che godette del sostegno di Napoleone e mirava a offrire uno spazio aperto al popolo romano.

Nell’Ottocento

Il progetto di Valadier per il giardino del Pincio e la sistemazione di Piazza del Popolo, realizzato tra il 1810 e il 1818, rappresentò una svolta nel collegare urbanisticamente il colle alla città. Quest’opera neoclassica includeva rampe, la terrazza, e un vasto giardino pubblico che offriva viste panoramiche su Roma. La Casina Valadier, inizialmente residenza privata dell’architetto e poi trasformata in caffetteria pubblica, diventò un punto di riferimento importante.

Non vi resta che ammirare la bellezza della Capitale e approfittare della bella stagione per godere di questo stupendo panorama!