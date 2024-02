San Valentino a Roma: i ristoranti più romantici per una cena a due indimenticabile.

Roma, la città eterna diventa ancora più romantica a San Valentino: ecco dove cenare con la tua dolce metà.

53 UNTITLED (Campo dei Fiori)



53 Untitled, il Bites & Wines di Cecilia Moro e Mariangela Castellana aperto tra Campo dei Fiori e Piazza Navona, propone per San Valentino, oltre al menu alla carta, un percorso degustazione di sei piatti dai sapori autentici e ricchi di contaminazioni che esaltano l’amore della chef per la cucina di mare.



Dà il benvenuto alla serata del 14 febbraio un calice di Champagne con il baccalà in tempura leggerissima di riso, maionese allo yuzu, kosho e alga nori e l’ostrica Gillardeau n.3, dashi al fungo porcino, gel di tuorlo, olio al dragoncello e senape in grani marinata, un’esperienza indimenticabile. Si prosegue con la ceviche di pescato, leche de tigre, mais e mix di spezie rosse; il Volo Diretto Milano MXP – Phuket HKT, riso al salto alla curcuma, gambero rosso, ananas agrodolce, uvetta e emulsione di anacardi; il Peperone Piquillo & Baccalà in olio cottura, peperone piquillo in diverse consistenze e spuma di Brandade. La cena si conclude morbidamente con il Soufflé al cioccolato Vanuari e frutti rossi. (Costo a persona 95 € incluso cestino del pane Antico Forno Roscioli, acqua, caffè e servizio).



Contatti

53 Untitled

Via del Monte della Farina, 23 – Roma

375.71 50155

admin@untitledrestaurant.com

www.untitledrestaurant.com

Facebook: 53 Untitled Restaurant

Instagram: 53.untitled.restaurant





DAO CHINESE RESTAURANT (Montesacro)

Menu degustazione con piatti da condividere



Dao Chinese Restaurant propone per il giorno di San Valentino un menu degustazione con alcuni dei nuovi piatti da condividere con la persona amata. La cena inizia con gli Jiaozi al tartufo, ravioli al vapore dal raffinato ripieno di maiale di Cinta senese al tartufo e le Polpette di gamberi con bisque e scaglie di mandorle.

Si continua con il Riso Yin Yang, riso bianco e nero uniti all’interno di una foglia di loto, il Pao Jiao Niu Rou, straccetti di manzo piccati con verdure di stagione, lo Scorfano fritto e saltato con doubanjiang, salsa piccante e fermentata a base di fagioli, zenzero, funghi cinesi ed erba accompagnati da San Yao, le patate di montagna, funghi cinesi, fiori di cordyceps e bacche di goji.

A chiudere due dolci sempre da condividere: il Budino al litchi e la Cheesecake al mango. (Costo a persona 50 euro bevande escluse).



Contatti

Dao Chinese Restaurant

Viale Jonio, 328/330 – Roma

06 8719 7573

www.daorestaurant.it

Facebook: daochineserestaurant

Instragram: daoroma





DAO CHINESE BISTROT (Piazza Bologna)

San Valentino al chinese bistrot



Dao Chinese Bistrot, il nuovo format di Jianguo Shu dedicato alla cucina tradizionale cinese nel centro di Piazza Bologna a Roma, strizza l’occhio ai giovani e propone per la sera di San Valentino un menu tutto da condividere.

Per iniziare Shuijing Chunjuan, involtini di carta di riso con cetrioli, mango, rughetta e gamberi, Toast di Gamberi con semi di sesamo e le Nuvolette di Gamberi.

Non può mancare il Super Jiaozi Mix, un misto di otto ravioli al vapore per assaggiare tutte le proposte del Dao Bistrot. Godurioso il Riso al Loto, cotto al vapore nella foglia di loto con pollo, muer, bambù e cipolla; gustosi i Gamberi piccanti – Bi Feng Tang con granella di arachidi speziati; saporito il Manzo Mi Jiao con peperoni, cipolle, pepe nero e miele da assaporare con la Verdura mista saltata. A chiudere Bon Bon di riso, dolci palline di riso al sesamo. (Costo a persona 35 euro bevande escluse).



Contatti

Dao Chinese Bistrot

Via Ogliastra, 10 – Roma

3892534290

info@daobistrot.it

www.daobistrot.it

Facebook: @daobistrot

Instragram: @daobistrot



IL PESCATORIO (Colli Portuensi)

Il Pescatorio, celebre pescheria, gastronomia e cucina di mare di Simona Bontà ed Emanuele Smimmo dedicano alla serata di San Valentino un menu con il meglio che il nostro amato Mar Tirreno offre.



Si inizia con una selezione di antipasti da condividere, tra questi: l’Ostrica o gambero rosso a scelta, Tiradito di ricciola, Tostada di tonno, Pan brioche burro e alici, Moscardini alla Luciana e il Supplì al ragù di tonno. Si prosegue con un cavallo di battaglia, Rosso assoluto, linguine aglio, olio e peperoncino, ristretto di gamberi, crudo di gambero rosso, basilico rosso e olio al ginepro. Per secondo Filetto di ombrina in guazzetto di vongole e chimichurri. Finale doppiamente goloso con il Pre dessert Oyster cheesecake al cucchiaio e un tiramisù da condividere. (Costo a persona 60 euro bevande escluse).



Contatti

Il Pescatorio

via Virginia Agnelli, 91/93 – Roma

Tel. 06.64494787 – cell: 3921307873

ilpescatorio@gmail.com

www.ilpescatorio.it

Facebook: @ilpescatorio

Instragram: @il_pescatorio

ALLEGRÌO

Un San Valentino all’insegna della Dolce Vita nell’elegante Via Veneto. Al civico 114 di Via Veneto, Allegrìo ha pensato a dei fuori menu speciali per festeggiare la festa degli innamorati. L’insegna capitolina – il cui progetto è stato ideato interamente da Sabrina Corbo (creative director italo – britannica) proporrà un mix di romantiche novità, dal drink dedicato fino alle proposte della pizzeria firmate da Ivano Veccia e Peppe Aiello, oltre a quelle della cucina dell’Executive Chef Daniele Creti con i dolci del Pastry Chef Mario Di Costanzo.

SAN VALENTINO SPECIAL MENU

Welcome Cocktail

Pink Beauty Love (17€)

Vermouth Rosa Sakura

Acido Citrico

Sanbittér bianco;

Pizza nella versione classica e la Matta del Mastro Pizzaiolo Ivano Veccia e Peppe Aiello

Margherita Romantica (15€)

Pomodoro San Marzano dell’Agro Sernese, cerino al forno, bufala, ricotta di bufala alla rapa rossa, pomodorino semi dry, basilico e olio extravergine d’oliva Torre di Mossa DOP;

Secondo piatto del nostro Executive Chef Daniele Creti

Red Velvet Fillet (42€)

Filetto di manzo, juice di carne ai lamponi, croccante diarachidi accompagnato da cavolo cappuccio marinato, pere al vin brulè e melograno;

Dessert del nostro Pastry Chef Mario Di Costanzo

All my Love is for You (12€)

Crumble agli agrumi, frutto della passione, peperoncino e cioccolato fondente;

CONTATTI

Via Vittorio Veneto, 114 – 00187 Roma RM

Tel. 06 45543423

www. allegrio.com

GIANO BISTROT

Nel cuore di Monteverde, all’interno della splendida Villa Zaccardi, Giano Bistrot (guidata da Fabio e Alfredo Zaccardi) continua a portare avanti, e con successo, un concept di ristorazione che accompagna i clienti in ogni momento della giornata, ma soprattutto in ogni occasione. Per San Valentino Giano ha pensato alla ”Valentine’s Week” (dal 12 al 18/02):

– Cena degustazione e pernottamento in Camera Superior presso Hotel ** Villa Zaccardi € 220/coppia. È possibile prenotare per tutta la settimana una camera presso l’Hotel Villa Zaccardi e usufruire anche del menu di San Valentino al costo di 220 euro, colazione inclusa).

– Solo la Cena di San Valentino e pernottamento € 60 p.p. bevande incluse:

Menu cena San Valentino

Coccole iniziali nel nostro Cocktail Bar – Oyster-Tin (Ostrica Gillardeau e Cocktail Champagne di Marco Acri);

Cena in terrazza

Un colpo di fulmine con il Carosello dal Mare (fantasie dello chef con crudi e cotti del miglior pescato locale)

Passione Italiana – Spaghettoni Felicetti alle Vongole Veraci su crema di carciofi, bottarga di muggine e chips di carciofo

Cotto di tè con il pescato del giorno marinato al tè nero, Pak-Choi e salsa di ostriche

Le Conseguenze dell’Amore dal cioccolato e lampone alla piccola pasticceria del Pastry Chef Marco De Bellis

Acqua, Caffe e selezione di digestivo – Vino Pecorino di Giano.

CONTATTI

Circonvallazione Gianicolense, 226 Roma

Tel. 366 1751236/06 99291988

Orari tutti i giorni 8:00-24:00

JACKIE ‘O

Il locale ispirato a Jackie Onassis che ha segnato la storia di Roma sin dagli anni ’50 tra musica live, drink e buon cibo vi invita alla serata più romantica dell’anno con uno speciale menu pensato per celebrare, con la propria metà, la festa degli innamorati – San Valentino. A rendere ancor più suggestiva l’atmosfera un accompagnamento di musica live in pieno stile Jackie O’.

Menu San Valentino (95 € p.p. bevande escluse)

Carpaccio di spigola, alici del Cantabrico, citronette al frutto della passione e puntarelle;

Conchiglioni all’uovo al gambero rosso, crema di broccoletti e polvere di olive taggiasche;

Sashimi di tonno scottato in crosta di mandorle, guacamole home made, insalata aromatica;

Cuore dolce in rosso.

Dinner & Piano Bar

CONTATTI

Via Boncompagni 11, Roma

TEL. 06 4288 5457