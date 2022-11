Saldi invernali quando iniziano a Roma?

Saldi invernali quando iniziano a Roma? Ecco quanto fare shopping sfrenato nella capitale per i saldi invernali 2022/2023

Saldi invernali quando iniziano a Roma?

Saldi invernali quando iniziano a Roma? La domanda rimbalza sui social ancor prima di Natale!

Già tutti vogliono sapere quando ci saranno i saldi invernali a Roma e nel Lazio, probabilmente a causa delle spese che si stanno sostenendo in questi giorni per fare i regali a parenti e amici.

LEGGI ANCHE– Cosa fare a Roma senza spendere un euro o quasi >>

Finalmente è uscita la data ufficiale dei saldi invernali!

Come lo scorso anno i saldi inizieranno Giovedì 5 Gennaio 2023, giorno prima dell’Epifania dando il via ad un intero weekend di shopping sfrenato!

Per l’occasione molto probabilmente anche quest’anno sarà attivata la Navetta Shopping che collega le principali vie del centro.

La durata dei saldi sarà di sei settimane, fino al 15 Febbraio 2023.

Saldi invernali quando iniziano a Roma? Le regole da seguire

I saldi da sempre alimentano la speranza per l’economia di Roma e le tasche dei commercianti, ma occorre sempre fare attenzione e seguire alcune semplici regole per evitare problemi diffuse dal Codacons, che cerca di tutelare i cittadini contro le ‘fregature’.

1. Conservate sempre lo SCONTRINO, perché secondo il Codacons la merce in saldo può essere sostituita, sebbene la Confcommercio preveda che il cambio merci sia a discrezione del titolare del negozio.

2. Il risparmio deve corrispondere al SALDO REALE della merce di fine stagione, non del fondo di magazzino di chissà quanti anni fa. State quindi alla larga dei negozi con gli scaffali mezzi vuoti poco prima dei saldi.

3. E’ d’obbligo FARE CONFRONTI prima e dopo con i prezzi esposti in vetrina, ma anche tra diversi esercizi commerciali, perché la situazione può variare di molto.

4. Cercate di avere le IDEE CHIARE SUGLI ACQUISTI da fare e diffidate, naturalmente dei marchi simili a quelli più famosi.

5. Non credete agli SCONTI ESAGERATI: trovare capi scontati addirittura del 70-80% non è certamente un buon affare per le vostre tasche.

6. Andate a rifornirvi nei NEGOZI FIDATI, con il personale che conoscete, poiché di certo già sarete a conoscenza del prezzo e della qualità dei prodotti che espongono.

7. Ricordate che i PREZZI ESPOSTI devono essere chiari e leggibili, ed è obbligatorio che il cartellino indichi il valore pieno e quello scontato del capo in vendita. Diffidate anche dalle vetrine coperte da manifesti che non vi permettono di guardare la merce in saldo.

8. NON E’ OBBLIGATORIO FAR PROVARE I CAPI IN SALDO ai clienti; è rimesso alla discrezionalità del commerciante, ma state alla larga dai vestiti che possono solo essere guardati.

9. I PAGAMENTI con carte di credito e bancomat – previa l’esposizione dell’adesivo sulla vetrina – devono essere accettati dai commercianti senza alcun costo aggiuntivo sulla merce in saldo.

10. Se avete anche solo il minimo SOSPETTO DI FREGATURA, rivolgetevi alle associazioni dei consumatori oppure all’Ufficio Comunale per il commercio o ai vigili urbani. I raggiri, soprattutto agli anziani, sono molto facili da compiere, ma il cliente ha sempre ragione ed è tutelato dagli organi competenti.

Dopo questo decalogo, un’ultima regola per le amanti dello shopping:

11. Provate tutto ciò che vi piace e soprattutto chiedete la carta di credito al vostro compagno!

Come ogni anno riportiamo il decalogo che i negozianti sono invitati caldamente a rispettare:

Attendere il periodo ufficiale dei saldi

Indicare in modo chiaro e ben leggibile la composizione del prezzo di vendita al pubblico (prezzo originario, percentuale di sconto, prezzo scontato in euro)

Accettare pagamento con assegni, carta di credito e bancomat secondo i termini delle relative convenzioni

In caso di vizi o mancata conformità rispetto alle caratteristiche descritte del bene venduto in occasione dei saldi il commerciante è soggetto alle ordinarie norme in materia di garanzia

In casi diversi dal vizio o dalla mancata conformità la sostituzione del capo è a discrezione del titolare dell’esercizio

Durante i saldi il commerciante può consentire la prova dei capi in vendita per verificare la corrispondenza della taglia

Non esibire sconti generici, specie se riferiti soltanto ad alcuni articoli

Rendere visibile l’interno del negozio

Evidenziare all’esterno le taglie eventualmente disponibili

Usare la massima cortesia.

Ai consumatori, infine, il consiglio di sempre: al momento dell’acquisto verificare che gli esercenti rispettino queste regole.

Foto @shutterstock.com