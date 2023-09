Iniziata la Ryder Cup Roma 2023 con tanti appuntamenti ed eventi: ecco come arrivare alla location, il servizio bus per l’occasione

E’ appena iniziato l’evento più atteso dell’anno: Ryder Cup Roma 2023 che dal 28 settembre al 1 ottobre 2023, prevede una serie di modifiche per quanto riguarda i trasporti nella Capitale. La manifestazione attira circa 270mila persone provenienti da ogni parte del mondo che andranno a ritrovarsi nella location Marco Simone Golf & Country Club a Guidonia. Per l’occasione ma non solo, alcune linee della Metro B1 sono state sostituite da bus. Di seguito i dettagli.

Ryder Cup Roma, bus al posto della Metro B1: tutti i dettagli

La linea B1 della metropolitana di Roma sarà interrotta tra le stazioni di Bologna e Jonio si per l’evento sportivo di fama internazionale sia per far sì che avvengano controlli e lavori di manutenzione urgenti su determinati impianti di illuminazione e sicurezza.

I bus in sostituzione garantiranno la mobilità dei cittadini e saranno di ultima generazione, previsti ogni cinque minuti. Essi collegheranno le quattro stazioni da Bologna a Jonio. Inoltre, la linea B sarà potenziata con una frequenza di cinque minuti tra i capolinea Laurentina-Rebibbia.

Le navette partiranno dalla stazione di Ponte Mammolo. Venerdì 29 e sabato 30 settembre, il servizio sostitutivo della B1 sarà anticipato alle ore 4.30.

Le parole dell’assessore Mobilità di Roma Capitale dopo le critiche da parte dei cittadini e sindacati

L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha tenuto a spiegare che tali modifiche fanno sì che i cittadini non abbiano difficoltà negli spostamenti in questi giorni particolari. La Ryder Cup è un evento speciale che porta alla città notorietà. Dunque la sua raccomandazione è quella di collaborare affinché tutto vada per il meglio.

In precedenza, però, la decisione del Comune di Roma ha scatenato diverse critiche dei sindacati dei trasporti, che si sono scontrati contro l’amministrazione capitolina per aver chiuso la metro B1, sottolineando la mancanza di treni con la conseguenza di penalizzare gli abitanti della zona compresa tra Monterotondo, Guidonia e Fonte Nuova. Questi, infatti, saranno costretti a percorrere la Tiburtina e la Nomentana dove alcune strade avranno una corsia riservata per i soli golfisti.

