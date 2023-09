Tutto pronto per il Ryder Cup Roma 2023: programma completo previsto per questi giorni speciali e tanto attesi

Dal 25 settembre al 1° ottobre 2023 avrà luogo al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio la Ryder Cup, uno degli eventi più attesi dell’anno. Di seguito il programma completo.

Ryder Cup Roma 2023: programma della manifestazione

Il 25 settembre alle 15:30 si terrà la prima conferenza stampa dei due capitani: Luke Donald e Zach Johnson. Alle 17:30 nell’anfiteatro romano di Sutri avrà luogo la cerimonia di apertura della Junior Ryder Cup.

Martedì 26 settembre la location sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 6:15 quando andranno in scena i primi allenamenti delle due squadre.

Mercoledì 27 settembre l’All Star Match partirà dalle ore 13 e si disputerà sulla distanza di sette buche. La premiazione avrò luogo intorno alle 15:15 sul green della buca 18. Alle ore 18:30 a Piazza di Spagna è prevista la foto ufficiale delle due squadre. Successivamente si terrà la cena di gala presso le Terme di Caracalla.

Giovedì 28 settembre, si svolgeranno gli allenamenti dei due team e successivamente la premiazione della Junior Ryder Cup, ore 13:30 sul green della buca 18, alle ore 16 si terrà la cerimonia di apertura della Ryder Cup condotta da Melissa Satta.

Venerdì 29 settembre, alle 7:35, sul tee della buca 1 inizierà la 44esima edizione della Ryder Cup. Le altre partenze sono previste per le 7:50, 8:05 e 8:20. Prima i quattro doppi foursomes poi, alle 12:25, i quattro fourballs. Le altre partenze alle 12:40, 12:55 e 13.10.

Sabato 30 settembre alle ore 7:35 saranno ancora i quattro doppi foursomes ad aprire il secondo giorno di gara. Mentre alle ore 12:25 partiranno i fourballs.

Domenica 1 ° ottobre alle ore 10 avverrà il passaggio di testimone tra l’Italia e gli Stati Uniti quali host nation della 45esima edizione della Ryder Cup in programma nel 2025 a Bethpage a New York. Alle ore 11:35 avranno luogo i match di singolo, dodici, come la tradizione vuole. Tra ogni singolo 12 minuti di distanza. Infine, la premiazione si terrò alle 18:00.

FOTO: SHUTTERSTOCK