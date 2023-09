Sta per iniziare la nuova edizione di Ryder Cup 2023 a Roma: apportate modifiche per la viabilità, cosa dovranno fare i cittadini

Sta per tornare uno degli eventi sportivi più amati dagli italiani e conosciuto a livello internazionale: la Ryder Cup 2023 a Roma. Si tratta della manifestazione di golf più famosa al mondo che ha avuto luogo la prima volta negli Stati Uniti nel 1927.

L’edizione avrà luogo presso il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio dal 26 settembre al 1° ottobre.

Ryder Cup 2023 a Roma: viabilità e consigli per i cittadini

Per l’evento sono state attuate una serie di modifiche riguardanti la viabilità e il piano di trasporto pubblico locale. I cittadini dovranno seguire dei consigli come:

Usare i mezzi pubblici dove possibile.

Evitare di generare ulteriore traffico.

Evitare la zona del Marco Simone Golf Club nei giorni dell’evento.

Prediligere lo smart working specialmente giovedì e venerdì.

Pianificare gli orari degli spostamenti per evitare il picco dei trasporti della Ryder Cup previsti dalle 06:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Restare informati e seguire le deviazioni stradali.

Ryder Cup 2023 a Roma: l’ira dei cittadini

Dopo aver consultato il sito ufficiale della Città di Guidonia Montecelio in cui sono state riportate tutte le indicazioni utili, i cittadini non hanno perso occasione di commentare e criticare alcune decisioni prese dal Comune e sui social sono tanti gli utenti che hanno lasciato messaggi come:

“Praticamente abbiamo subito lavori inutili per mesi e avete distrutto la vegetazione per poi dirci che quelle strade non saranno percorribili e dovremo ciucciarci i disagi. Prediligendo mezzi pubblici che non

esistono e chiedendo smart working che non è detto si possa avere. Sarebbe bello vedere chi ha avuto in appalto e soprattutto subappalto questi lavori e chi ne ha “beneficiato”. A fronte di strade normali che

invece stanno cadendo a pezzi”.

“Deviare i percorsi non risolverà il problema traffico, semplicemente lo sposterà altrove. Non è sufficiente consigliare di non uscire di casa servono interventi risolutivi. Per esempio ripristinare il servizio

scuolabus per chi da Setteville Nord/Marco Simone deve raggiungere Setteville non solo ridurrebbe il traffico ma aiuterebbe molto anche a risolvere il problema parcheggio nelle vicinanze della scuola a

Setteville”.

Ryder Cup 2023 Roma: quando e dove sarà trasmessa in tv

L’evento sarà trasmesso interamente da RaiSport HD, su Rai2, invece, andranno in onda la cerimonia inaugurale di giovedì 28 e l’ultima ora dei singoli della domenica 1 ottobre. Anche su Sky la copertura sarà integrale tra Sky Sport Uno e Sky Sport Golf. In streaming l’offerta è possibile seguirla su RaiPlay, SkyGo e Now.

FOTO: SHUTTERSTOCK