Gelato fatto con materie prime ricercate e provenienti dalla campagna laziale, gusti classici, vegan, senza glutine e insoliti mix tra dolce e salato come il “Rosamundi”,

che inebria il palato con

rosa canina, fragole, peperoni e basilico

Una nuova insegna del gusto addolcisce la Città Eterna: ha da poco aperto la gelateria artigianale Rosamundi che propone un gelato naturale, senza glutine, adatto agli intolleranti, sugar free e vegan. “Il nome rosamundi vuole soprattutto trasmettere il senso di un mondo (mundi) più dolce (rosa), più naturale” affermano Giorgia Ricci e Marco Puxeddu, una giovane coppia nel lavoro e nella vita.



La scelta del nome Rosamundi è, dunque, dovuta al desiderio di voler trasmettere la naturalità delle materie prime, ecco perché il riferimento al nome rosamundi che è un’antica rosa profumata e screziata, rappresentata nel logo della gelateria. Il nome contiene, poi, anche un richiamo storico in quanto Rosamunda era una principessa longobarda le cui vicende affascinarono i poeti del romanticismo.



La proprietà

Giorgia nasce nel mondo del gelato, sin da ragazza ha formato il suo bagaglio nelle varie gelaterie di famiglia ‘Gelatomania’, sia al centro di Roma che all’estero, e grande è la sua passione anche per il mondo della pasticceria che ha rafforzato frequentando corsi di livello e uno stage in un hotel di lusso al centro di Roma. Marco viene da un lungo percorso professionale nei ristoranti di famiglia dove ha accumulato esperienza nella scelta delle materie prime e, inoltre, ha compreso l’importanza del rapporto con la clientela.



Rosamundi apre nel locale di via Silvestri, 224 che un tempo era del maestro Stefano Ferrara, un innovatore nel mondo della gelateria. Giorgia e Marco, prima di avviare la loro attività, hanno fatto un corso di formazione con Ferrara: “Ci ha tramandato la filosofia del suo concetto di gelato, da qui noi abbiamo preso spunto per utilizzare materie prime esclusivamente naturali portando avanti la tematica molto importante del gluten free, eliminando contaminazioni e scegliendo di non utilizzare nessun prodotto con glutine nel nostro laboratorio, abbiamo inoltre deciso di includere vari gusti per intolleranze e scelte alimentari, come sugar free e vegan”.



La proposta golosa

Sono tanti e vari i gusti che si possono assaporare da Rosamundi, un locale di circa 70 mq in cui campeggia il bancone del gelato e una vetrina frigo con altre golosità e il laboratorio a vista. Dinanzi al negozio è presente uno spazio esterno, con comode panchine, dove accomodarsi per vivere un delizioso momento di relax.



Il gusto di punta è senza dubbio il Rosamundi, un gelato a base acqua, un mix tra dolce e salato, che viene fatto con un infuso di rosa canina a 37 gradi per 3 ore, filtrato e unito ai peperoni rossi bolliti e spellati mixati alle fragole, con un’aggiunta di basilico fresco. Questo gelato in bocca sprigiona al primo impatto la fragola, poi emerge il pepe del peperone e, a chiudere, arrivano le note speziate della rosa canina, un gusto inebriante che cattura il palato.



“La nostra idea di gelato nasce scomponendo i prodotti e abbinandoli nella maniera migliore giocando anche con l’abbinamento dolce e salato, altre volte rifacendosi ai grandi classici immortali della pasticceria” aggiungono i proprietari di Rosamundi.



Risalta anche il gusto Crema all’uovo fatto con l’infuso di vaniglia “Coeur de vanille Bourbon”. L’ estratto puro delle bacche di vaniglia viene unito alle uova fresche di Galline Felici, un’azienda laziale che ha un grande rispetto per l’animale, le galline vengono allevate libere all’aperto e il prodotto finale arriva fresco nel laboratorio. “Le uova vengono da noi sgusciate, aperte e pastorizzate per avere un risultato cremoso che avvolge totalmente il palato. D’altronde si sa che la crema pasticcera è essenziale nella pasticceria ed è dunque un biglietto da visita importante” dichiara Giorgia.



Conservato nelle carapine, per evitare l’ossidazione, il gelato viene estratto e messo sui coni senza glutine o nelle coppette ecocompostabili. Tra i gusti a base latte, meritano l’assaggio, il Pistacchio di Sicilia, la Stragianduia (il gusto must del maestro Ferrara), la Nocciola tostata fatta con le nocciole viterbesi, la Cheesecake con crumble e salsa lampone, la Liquirizia, il Pop Art con caramello salato, noci pecan e pop corn caramellato, lo Zabaione di Nonna Anna fatto le uova di Galline Felici pastorizzate con il latte e unite al marsala.



Passando ai gusti senza latte, da non perdere quelli con la frutta di stagione: Mango, Cocco, Fragola, Melone, Lampone, Albicocca come anche Pistacchio, Mandorla e Nocciola. Tre i tipi di panna: classica senza zucchero; panna montata con chantilly, mascarpone, vaniglia e zucchero a velo; panna vegetale. L’offerta di Rosamundi si completa con granite, cremolati, semifreddi, coppe gelato con frutta di stagione e torte gelato.



Progetti futuri

“Il nostro goal futuro sarà quello di abbracciare ancora di più il lato ristorativo, includendo il mondo dei lievitati in abbinamento al gelato e l’aperitivo salato, offrendo così una esperienza unica nel suo genere” chiosa Marco. Inoltre, i proprietari di Rosamundi vorrebbero inserire nel loro format la linea per gli amici a quattro zampe con certificazione veterinaria, per regalare un dolce piacere da condividere con gli adopter.

Orario

Aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 00.00 durante la stagione estiva



Contatti

Rosamundi

Via Silvestri, 224 – Roma

Tel: 06 64466657

Email: pinguinisrl@gmail.com

Facebook: Rosamundi La Natura del Gelato

Instagram: rosamundi_lanaturadelgelato