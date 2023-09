Esce per Mds Editore “Romanzetto Marino” di Paolo Zagari, scrittore, giornalista, regista e autore di tanti documentari

Un libro che ci riporta al trentennio ’70 – ’90, indietro nel tempo sul litorale laziale, per l’esattezza a Santa Severa. E’ la storia di un giovane della sua educazione sentimentale molto diversa e a tratti singolare non per questo meno ingenua ma sicuramente fuori dal target legato ai social e al teatro mediatico dei nostri giorni. Ne’ meglio ne’ peggio. Aldilà dell’operazione nostalgia il nuovo romanzo di Paolo Zagari ci riporta a quel sapore di estate dimenticata dove la casa dei parenti al mare era un’ancora sicura dove incrociavi cugini, zii e amici dove dovevi inventarti uno spazio tutto tuo per poter trascorrere tre mesi di spensieratezza. Un inno alla vacanza trascorsa al mare un grande classico del trentennio in cui si muove la storia del protagonista del romanzo dove i rapporti interpersonali non venivano soprattutto filtrati da uno smartphone. Il libro che è stato già inserito nei dieci migliori dell’estate dal settimanale GRAZIA (Mondadori) verrà presentato questo sabato 30 settembre alle 11,00 a Roma presso la libreria Sinestetica di Viale Tirreno, 70 a Montesacro. Modererà l’incontro Massimiliano Griner scrittore e autore Rai. L’ingresso è libero.

Otto Episodi, Otto quadri, Otto storie

LA SINOSSI

Il teatro Bianchini.

Il protagonista compie otto anni. Il padre gli promette come regalo di compleanno una serata al

teatro Bianchini, il teatro dove i sogni si realizzano. Emozione, ricordi, speranze, strane avventure

in cabina, rendono viva l’attesa spasmodica e drammatica del grande evento.

Non dirò mai assassino

Il protagonista ha tredici anni, e’ innamorato ignorato di Sara, conduce esperimenti in camera con la cugina, ha un difetto di pronuncia, si sente solo e ha i capelli lunghi. Un giorno mentre gioca a flipper, Sara in persona lo invita ad una serata in spiaggia con gli amici. Il cuore batte, l’amore bussa, la catastrofe è dietro l’angolo.

Le Saette Gialle.

Le saette gialle battono Cefali dorati 2 a 1. Ma le saette non sono solo una squadra di calcio. Sono anche una temibile organizzazione politica para militare. Il protagonista ha sedici anni e una sera insieme a dei compagni decidono di compiere un’azione dimostrativa. Il gruppetto, nel quale c’è anche una maliziosa ragazza, avanza nel cuore della notte con vernici e pennelli in mano, sprezzante del pericolo.

La Maturità

Oramai il protagonista ha diciotto anni. La famiglia è solo un ricordo e al mare in villeggiatura non ci va più da un pezzo. Ma quest’anno c’è la maturità e ha scelto Santa Severa per trovare la concentrazione necessaria pochi giorni prima della prova orale.

L’aria salmastra però stuzzica i sensi e non aiuta a studiare. Travolto dagli avvenimenti, in bilico sul filo della rinuncia, riuscirà ugualmente, nel vorticoso finale a raggiungere la maturità. Sotto tutti i punti di vista.

La Presa del Roland Garros

Siamo nel 1989. il tennis e la rivoluzione francese si intrecciano in una crescendo entusiasmante e melanconico che porterà il protagonista ormai 28enne a coronare il suo sogno di giocare nel tempio del tennis mondiale. Il prezzo di tale eroica impresa sarà altissimo: la fine improvvisa di una amicizia fraterna

Il raggio di sole

Il traghetto attracca a Civitavecchia. Il protagonista ha 32 anni e si accompagna a una ragazza straniera . Per la prima volta prova un sentimento, intenso, profondo, effimero come un raggio di sole: l’amore

Istinto di conversazione

E’ una tranquilla giornata d’estate. La moglie è in bagno a fare la doccia. Il protagonista, 34 enne chiude la porta della cucina, accende il forno e ci mette la testa dentro. Una telefonata misteriosa gli salverà la vita.

Modernariato

Quarant’anni e si chiama Francesco. Il protagonista è diventato adulto. Non ha più sogni né obiettivi.Vive per sopravvivere. Per questo la narrazione avviene in terza persona. Una serata perfetta viene incrinata da un “diverso sentire” dell’atto erotico. La disfatta sembra inevitabile. Ma a tutto esiste un rimedio.

Biografia Autore:

Paolo Zagari e’ nato a Roma nel 1962. Scrittore, giornalista, regista di documentari, autore e regista televisivo, critico cinematografico. Tra i suoi libri ricordiamo: Io Woody e Allen(edizioni Dedalo) vincitore del premio letterario Diego Fabbri, Smog e Il tradimento preventivo (Fazi Editore), Soli bastardi e sentimentali e Fuori dall’algoritmo (Mds editore)

Tra i suoi documentari: Bosnia le radici spezzate, Los tanos, Castel Delirio, Il deserto degli affetti (terzo classificato al premio internazionale Luchetti), Il mercato delle braccia (vincitore del premio Ilaria Alpi) Terra di nessuno (vincitore del premio miglior reportage per Repubblica.it). Tra le sue trasmissioni in qualità di autore regista e inviato ricordiamo: Crash, Cronaca in diretta, Mondo di quark, Racconti di vita, Rai storia, Un mondo a Colori, Chi l’ha visto. Romanzetto Marino è il suo ultimo romanzo.