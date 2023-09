Via delle Zoccolette a Roma è una delle strade più curiose della Capitale: perché si chiama così e qual è la sua storia

Via delle Zoccolette è molto conosciuta a Roma. Molti la considerano una delle zone più belle di Roma, si trova nei pressi di Ponte Sisto, nella direzione che porta a Campo de’ Fiori. Il nome incuriosisce ma è proprio dietro a quello che si nasconde una storia insolita.

Via delle Zoccolette a Roma, perché si chiama così

Quando si parla della Via delle Zoccolette a Roma non bisogna pensare alle donne poco di buono ma al conservatorio dei Ss. Clemente e Crescentino. Proprio in questo istituto vi alloggiavano delle orfanelle che erano solite usare dei calzari simili agli zoccoli.

Il termine zoccolette, quindi, può rimandare alle scarpe che utilizzavano. Vi è poi anche un’altra ipotesi sul nome che rimanda sempre alle orfanelle che all’epoca non erano maggiorenni.

Il collegio aveva lo scopo nobile di voler insegnare alle ragazze che ci vivevano di cucire e ricamare ma nella maggior parte dei casi succedeva che una volta uscite da lì non vi erano sbocchi lavorativi e quindi queste erano costrette ad entrare nel mondo della prostituzione.

Via delle Zoccolette a Roma, la storia del collegio

Il collegio si trovava all’interno del conservatorio e un’ala di questo edificio fu aperta per volere di Clemente XI. In questo luogo si percepiva un ambiente più sano e spazioso all’epoca. L’intero complesso dell’Ospizio dei Mendicanti fu costruito per volere di Sisto V da Domenico Fontana, nel 1587 come posto di ricovero di mendicanti.

Nel 1613 fu costruita una fontana da Giovanni Vasanzio ma nel 1879 venne distrutta per poi essere riproposta all’altro lato del Tevere, a Piazza Trilussa. Dal 1715 i mendicanti furono trasferiti a S.Michele a Ripa e da quel momento giunsero le orfanelle. Infine nel 1885 l’edificio fu abolito e successivamente ricostruito.

Oggi la via è una tra le più popolari e note di Roma dove sia i turisti che i romani stessi si lasciano travolgere dall’atmosfera e dal luogo che la circonda. Non mancano locali dove poter trascorrervi qualche ora in compagnia, gustando un drink o mangiando le specialità della casa.

FOTO: SHUTTERSTOCK