Nell’incontro tra Roma e Parigi, arriva a Villa Medici la mostra che esplora la storia dell’icona del lusso nei treni: L’Orient Express.

A pochi passi da Piazza di Spagna, a Roma, la storica Villa Medici inaugura la mostra Orient-Express & cie. Itinerario di un mito moderno.

Nell’incontro tra Roma e Parigi, la villa gestita dall’Accademia di Francia, è perfetta per viaggiare nella storia della compagnia che ha rivoluzionato i treni di lusso: La Compagnie Internationale des Wagons-Lits.

Orient express Villa Medici

La Compagnie Internationale des Wagons-Lits

L’importante Compagnia ferroviaria francese del 1872 nasce, infatti, con lo scopo di offrire viaggi di lusso oltre le frontiere. La CIWL riuscirà non solo a offrire questo lusso, ma realizzerà un vero e proprio sistema turistico grazie alla creazione di una rete di treni, hotel e agenzie in Europa e nel resto del mondo.

Tra questi, il più che celebre è l’Orient Express, il primo treno di lusso della compagnia. Una delle principali innovazioni tecnologiche della seconda metà del XIX secolo.

La famosa destinazione dell’Orient Express “Parigi-Costantinopoli” rappresenta un viaggio, dall’Occidente all’Oriente, simbolo dell’attrazione di fine Ottocento verso mondi lontani ed esotici.

Orient express Villa Medici foto Rossana Marcon

L’Accademia di Francia intende esplorare la storia di questo treno e della compagnia portando in esposizione più di 200 tra fotografie, documenti, cartoline, locandine e memorie.

L’Orient Express: le numerose opere in suo onore

A Villa Medici, inoltre, la mostra permette di ricordare la cultura cinematografica legata al nome del treno. Come nella locandina del film “Murder on the Orient Express” tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie trasportato al cinema nel 1074 e nel 2017.

Orient express Villa Medici foto Rossana Marcon

Curata da Eva Gravayat e Arthur Mettetal, la mostra vuole essere un’esperienza di viaggio che non si limita alla geografia e ai trasporti, ma che ci trasporta agli aspetti politici, sociali e diplomatici della sua storia.

Un’occasione memorabile per gli amanti dei viaggi, dei film e della tecnologia di scoprire un’icona di lusso, che ha segnato la storia dei viaggi e ispirato la cultura letteraria e cinematografica fino ai giorni nostri.