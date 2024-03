Da giugno a settembre grandi nomi italiani ed internazionali parteciperanno alla rassegna estiva, quest’anno dedicata ad Ernesto Assante, che si svolgerà nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Presentata all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone l’edizione 20024 di Roma Summer Fest. Mostri sacri della scena pop e rock, grandi interpreti e nuove proposte della canzone italiana e internazionale, massimi esploratori di nuove sonorità, etniche, elettroniche o crossover: tutto questo è il Roma Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica per Roma che ritorna da giugno a settembre nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

La rassegna è dedicata quest’anno a Ernesto Assante. La rassegna estiva Roma Summer Fest organizzata dalla Fondazione Musica per Roma è ormai riconosciuta tra le più importanti manifestazioni musicali a livello internazionale – dichiara Daniele Pitteri, Ad di Fondazione Musica per Roma – nel luogo di spettacolo più grande d’Europa. Il nostro obiettivo è quello di aumentare ogni anno sempre di più il livello qualitativo e la varietà della nostra programmazione da un lato per aprirci a nuovi pubblici, in special modo la fascia più giovane, dall’altro per attirare sempre di più gli spettatori che già ci seguono con attenzione. Il numero di spettatori del Roma Summer Fest, sempre in crescita e ogni anno maggiormente differenziato, dimostra che proporre una stagione estiva dinamica, ricca di sonorità diverse, che propone band storiche, mostri sacri del rock o del pop, solisti e virtuosi di fama internazionale assieme ad artisti più giovani e a esploratori di sonorità etniche o elettroniche o crossover è una formula che incontra i favori del pubblico e che intercetta anche spettatori non residenti che arrivano in città attirati dalla nostra proposta. Anche per questo motivo, potendo raggiungere pubblici sempre maggiormente diversificati, quest’anno la Fondazione Musica per Roma incrementa il proprio impegno a favore della diffusione della cultura della sostenibilità e prosegue in occasione del Roma Summer Fest una serie di azioni orientate in tal senso e volte a coinvolgere pubblico ed artisti.

L’apertura di questa edizione è affidata ai The National (3.06) che tornano in Italia dopo due anni di assenza per presentare i nuovi album “The First Two Pages of Frankenstein” e “Laugh Track”.

Moltissimi i grandi protagonisti della musica internazionale di ieri e oggi, band che hanno e stanno facendo la storia del rock e del pop: ritornano per una doppia data (23 e 24.06) anche loro dopo due anni di assenza The Smile, il gruppo di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead con Tom Skinner, con uno spettacolo straordinario dove si potranno ascoltare i nuovi brani da “Wall Of Eyes”, il loro ultimo album.

Altra doppia data (27 e 28.06) e altro grande ritorno è quello dei Simple Minds che, come ha dichiarato il New York Times riferendosi al loro concerto del 2022 alla Wembley Arena, sono “tornati di moda e in forma smagliante”. In arrivo ancora a luglio i Queens of The Stone Age (04.07) gruppo amatissimo con 25 anni di carriera alle spalle che presenta il loro ultimo album “In Times New Roman…”, i Take That (08.07) che l’ultima volta si sono esibiti in Cavea nel 2019 per il tour “Odyssey”, un tour di 38 date sold out che li ha visti suonare in 29 arene e 9 stadi, vendendo oltre 650.000 biglietti e i Deep Purple il gruppo formato da Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Don Airey e Simon McBride di nuovo in in tour per suonare i classici che li hanno resi immortali presso il grande pubblico. Nick Mason torna con il supergruppo Nick Mason’s Saucerful of Secrets (21.07) formato nel 2018 con l’obiettivo di riportare sui palchi i primi successi dei Pink Floyd, attingendo alla discografia precedente a Dark Side Of The Moon mentre pochi giorni dopo Nick Carter, il membro più giovane dei Backstreet Boys, con il Who I Am World Tour 2024 farà scatenare il pubblico con i suoi più grandi successi da solista e le hit più conosciute della boy band più famosa di sempre.

A settembre invece arriva per la prima volta al Roma Summer Fest il disc jockey, producer e beatmaker britannico Fatboy Slim (04.09), uno dei maggiori esponenti del big beat (una combinazione di hip hop, breakbeat, rock e R&B) insieme ai The Chemical Brothers, The Prodigy e The Crystal Method. Tra i grandi interpreti della canzone internazionale in arrivo a giugno Glen Hansard (30.06), vincitore di un Oscar come miglior canzone originale per “Once” nel 2008, per presentare il nuovo All That Was East Is West Of Me Now, insieme ai brani più celebri del suo repertorio. A luglio Charlyn Marie Marshall in arte Cat Power (7.07) porta in Italia il live del suo nuovo album dal vivo: “Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert”, la rievocazione di uno dei concerti più leggendari di tutti i tempi, conferendo una nuova vitalità a molte delle canzoni più venerate di Dylan mentre è attesissimo il ritorno di Marisa Monte (15.07) vincitrice del Premio Tenco Internazionale e di ben 4 Latin Grammy Awards, acclamata dalla critica per la sua versatilità e la sua capacità di spaziare tra vari generi musicali che vanno dal pop al pop rock, al samba, al jazz e alla musica tradizionale del suo paese.

La cantautrice e polistrumentista canadese Loreena McKennitt (22.7) torna dal vivo per celebrare il trentesimo anniversario dell’uscita di “The Mask and Mirror” disco «senza tempo e trascendente» e lodato per la sua contaminazione interculturale di influenze celtiche, spagnole e marocchine. Il giovane cantautore inglese Tom Odell (4.08), autore del brano “Another Love”, sarà per la prima volta in Cavea a dieci anni dal debutto per presentare il suo sesto album Black Friday, una meditazione sull’infinita complessità dell’amore e delle relazioni. Tra le proposte internazionali più originali e amate dai più giovani si esibiranno in cavea i Big Time Rush (14.06), boy band nata dall’omonima serie televisiva del 2009 incentrata sulle avventure hollywoodiane di quattro giocatori di hockey del Minnesota, selezionati per formare un gruppo musicale.

I Fontaines D.C. (25.06), tra le band più amate della scena alternative contemporanea, suonano per la prima volta in Cavea. La band prende il nome da un personaggio del film “Il Padrino”, Johnny Fontane, cantante e star del cinema interpretato da Al Martino. Fontane era il figlioccio di Vito Corleone. Le iniziali D.C. stanno per “Dublin City”. A luglio in arrivo i Blue (1.07), ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi vent’anni. Con oltre 15 milioni di dischi venduti, hanno collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder.

Attesissimi anche gli Slowdive (2.07) band considerata tra le principali esponenti del genere shoegaze con all’attivo cinque album, due raccolte e cinque EP, che ha definito un pezzo di storia della musica rock britannica e non solo. Il rapper californiano Tyga (3.08) si esibirà per la prima volta a Roma per il festival Rome 4Ever accompagnato da un’orchestra di oltre 100 elementi che renderà il concerto un’esperienza live unica. Non mancano le proposte per gli appassionati di elettronica e crossover. A giugno gli AIR (21.06) celebreranno i 25 anni dall’uscita di “Moon Safari”, uno degli album che ha fatto la storia della musica elettronica e lasciato un segno indelebile nella cultura pop. A luglio James Blake (9.07) torna live con uno spettacolo unico e intimo, che mescola il pop alla musica elettronica. Vincitore del Grammy Award nel 2019, ha collaborato con grandissimi artisti quali Frank Ocean, Kendrick Lamar, JAY-Z e Beyoncé. La Cavea amplificherà le sonorità nu-jazz della The Cinematic Orchestra (19.07) band che dal debutto con “Motion” nel 1999, ha venduto centinaia di migliaia di album e si è esibita su alcuni dei palchi più celebrati al mondo tra cui la Royal Albert Hall di Londra e l’Opera House di Sydney. Il concerto è dedicato all’album del 2003 “Man with a Movie Camera”.

Protagonista per una doppia data e uno degli artisti italiani più internazionali e noti all’estero, Ludovico Einaudi (13 e 14.07), torna a dieci anni dall’uscita sulle tracce di “In A Time Lapse”, uno dei suoi album più significativi e amati, per immaginarle in una nuova maniera con un nuovo organico strumentale. Numerose e per tutti i gusti le proposte italiane di questa edizione. Per i più giovani, dopo aver appena concluso un tour quasi interamente sold out nei club italiani, Nayt (17.06) riprende l’”Habitat Tour”, che diventa l’”Habitat Tour 2024 Romantico Finale”, uno show che resterà nella storia del rap, curato nei minimi dettagli, dalle luci alla musica, dai visual agli effetti speciali. A seguire, dopo aver riempito i palazzetti di tutta Italia, Ariete (18.06) torna al Roma Summer Fest per una notte che si preannuncia imperdibile, per incontrare, ancora una volta, il suo pubblico, per donarsi e portare la sua musica in una dimensione live intima e profonda. Dopo aver partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Splash” diventato Disco D’oro – che è valso loro il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della sala stampa Lucio Dalla, Colapesce e Dimartino (22.06) arrivano finalmente all’Auditorium per la tappa romana del tour di presentazione del nuovo album “Lux Eterna Beach Estate”. Si esibiranno in Cavea per una data che si preannuncia già un evento speciale i The Kolors (26.06), il fenomeno musicale del momento, amatissimi dalle nuove generazioni, dopo il grandissimo successo internazionale di quest’estate di “Italodisco” con 136 milioni di streaming.

A settembre invece, arriva per la prima volta in Cavea l’artista romano Fulminacci (3.09) un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza arrivato sulla scena come un fulmine a ciel sereno e riuscito in poco tempo a conquistare pubblico e critica con la sua musica. E come sempre la Cavea farà da sfondo alla grande musica d’autore italiana. Cristiano De André (20.07), unico vero erede del patrimonio musicale del grande Faber, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André”, dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio De Andrè, presenterà con “#DeAndré Best Of Live Tour” il meglio del repertorio finora affrontato. Attesissimo ritorno dopo dieci anni di Loredana Bertè (29.07) con il Manifesto Tour, un’occasione unica per riascoltare dal vivo i suoi brani più noti mentre Massimo Ranieri (30.07) condurrà il pubblico in un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti con un nuovo allestimento scenografico e bellissimi inediti scritti da alcuni grandi cantautori italiani. A settembre ritorna alla dimensione live Ermal Meta (5.09) in un anno per lui molto importante: il tour estivo sarà infatti anticipato in primavera dall’uscita del nuovo album che sarà il cuore pulsante della scaletta del concerto. Due i progetti dedicati alla musica popolare italiana e in scena a giugno: Super Taranta! (19.06) il progetto di Antonio Castrignanò e Mauro Durante nato nel 2023 riunisce le personalità iconiche del mondo della pizzica salentina, gli artisti più amati e noti della musica del Salento per portare in scena la voce di un territorio che fa della sua identità locale un invito globale all’incontro e alla condivisione. Come ogni anno ritorna l’appuntamento con Ballo! (29.6), la grande festa spettacolo giunta alla quindicesima edizione, un progetto dell’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna quest’anno dedicata alla tradizione vesuviana ed etnea. Spazio anche per i grandi protagonisti del jazz: sarà infatti possibile ascoltare in Cavea il virtuoso di blues che fonde reggae, punk, R&B, hip-hop e soul, vincitore di un Grammy Award Gary Clark Jr (12.07) e una vera e propria leggenda del jazz e del funk che ritorna a un anno di distanza dopo il sold out dello scorso anno: Marcus Miller (28.07). La Fondazione Musica per Roma gestisce gli spazi e le attività dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e della Casa del Jazz, due tra i luoghi di spettacolo più importanti della Capitale, attraverso cui ogni anno raggiunge un pubblico superiore a 1 milione di persone. Partecipata da Comune di Roma, Camera di Commercio e Regione Lazio, propone un palinsesto ampio e composito, che spazia dagli eventi musicali a quelli culturali e divulgativi, rivolti alla città di cui è parte, all’Italia e all’estero. Persegue, inoltre, obiettivi specifici in linea con il proprio Piano Industriale 2021-2024: la promozione della cultura e dell’italianità, il coinvolgimento di pubblici differenti e di giovani, l’innovazione artistica, la sostenibilità ambientale ed economica.

ROMA SUMMER FEST

GIUGNO – SETTEMBRE 2024

Programma attualmente confermato

GIUGNO

Lunedì 3 giugno ore 21.30

Cavea Standing

The National

Venerdì 14 giugno ore 21.30

Cavea Standing

Big Time Rush

Lunedì 17 giugno ore 21

Cavea Standing

Nayt

Habitat tour Romantico

Martedì 18 giugno ore 21

Cavea Standing

Ariete

La notte d’estate

Mercoledì 19 giugno ore 21

Cavea Standing

Super Taranta

Venerdì 21 giugno ore 21

Cavea Sitting

Air

Air play Moon Safari

Sabato 22 giugno ore 21

Cavea Standing

Colapesce Dimartino

Lux eterna beach estate 2024

Domenica 23 giugno ore 21

Cavea Standing

The Smile

Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Sinner special guest James Holden

Lunedì 24 giugno ore 21

Cavea Standing

The Smile

Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Sinner special guest James Holden

Martedì 25 giugno ore 21

Cavea Standing

Fontaines D.C.

Mercoledì 26 giugno ore 21

Cavea Standing

The Kolors

Giovedì 27 giugno ore 21

Cavea Sitting

Simple Minds

Global tour 2024

Venerdì 28 giugno ore 21

Cavea Sitting

Simple Minds

Global tour 2024

Sabato 29 giugno ore 21

Cavea Sitting

OPI Orchestra Popolare Italiana – Ambrogio Sparagna

Ballo!

Domenica 30 giugno ore 21

Cavea Sitting

Glen Hansard

LUGLIO

Lunedì 1° luglio ore 21

Cavea Standing

Blue

Martedì 2 luglio ore 21

Cavea Standing

Slowdive

Giovedì 4 luglio ore 21

Cavea Standing

Queens of the Stone Age

Domenica 7 luglio ore 21

Cavea Sitting

Cat Power

Cat Power Sings Dylan

Lunedì 8 luglio ore 21

Cavea Sitting

Take That

Under the stars

Martedì 9 luglio ore 21

Cavea Standing

James Blake

Mercoledì 10 luglio ore 21

Cavea Sitting

Deep Purple

Venerdì 12 luglio ore 21

Cavea Sitting

Gary Clark Jr.

Sabato 13 luglio ore 21

Cavea Sitting

Ludovico Einaudi

In a time lapse Reimagined

Domenica 14 luglio ore 21

Cavea Sitting

Ludovico Einaudi

In a time lapse Reimagined

Lunedì 15 luglio ore 21

Cavea Sitting

Marisa Monte

Os maiores sucessos

Venerdì 19 luglio ore 21

Cavea Sitting

The Cinematic Orchestra

presents Man with A Movie Camera

Sabato 20 luglio ore 21

Cavea Sitting

Cristiano De André

#DeAndré – Best of Live Tour

Domenica 21 luglio ore 21

Cavea Sitting

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets

Playing the early music of Pink Floyd

Lunedì 22 luglio ore 21

Cavea Sitting

Loreena McKennitt

The Mask and Mirror 30th Anniversary Tour

Venerdì 26 luglio ore 21

Sala Santa Cecilia

Nick Carter

Who Am I – World Tour 2024

Domenica 28 luglio ore 21

Cavea Sitting

Marcus Miller

Lunedì 29 luglio re 21

Cavea sitting

Loredana Bertè

Martedì 30 luglio ore 21

Cavea Sitting

Massimo Ranieri

AGOSTO

Sabato 3 agosto ore 21

Cavea Standing

Tyga – Rome 4Ever

Domenica 4 agosto ore 21

Cavea Standing

Tom Odell

SETTEMBRE

Martedì 3 settembre ore 21

Cavea Standing

Fulminacci

Mercoledì 4 settembre ore 21

Cavea Standing

Fatboy Slim

Giovedì 5 settembre ore 21

Cavea Sitting

Ermal Meta

